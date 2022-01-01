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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 186187188189

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 17:45

  Вкладчик1234 написав:Как ни странно, пока последние новости на банке не отразились. Карты работают как обычно. Сегодня довыводил копейки


революция всегда случается ВДРУГ
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 18:00

  cohan написав:
  Вкладчик1234 написав:Как ни странно, пока последние новости на банке не отразились. Карты работают как обычно. Сегодня довыводил копейки


революция всегда случается ВДРУГ

Та не скажите. Не работа карт один из первых предвестников "апокалипсиса" для банка. По крайней мере очень часто карты переставали работать до того как появлялась инфа том что банка уже всё. А тут уже вторые сутки как СБУ прокукарекала про арест активов не названного банка, разные СМИ (говно и не очень) разнесли это по всем вентиляторам а банк даже лимиты на р2р/СЭП до сих пор не пересмотрел, и ни один из банков пока не начал отказывать в выдаче нала по картам фарса. Как-то не вяжется это с общепринятыми понятиями "революция" и "случается". Так гляди не ровен час и с понедельника все "Алени" которые за два дня все повыводили начнут все взад возвращать, тем самым лишь усиливая ликвидность и платежеспособность банки...
Как-то не хорошо это - я бы даже сказал не революционно ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 18:17

cohan Пока вроде бы работает банк, $1000 забрал без проблем и очереди
khavro
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:18

  WallNutPen написав:
  cohan написав:
  Вкладчик1234 написав:Как ни странно, пока последние новости на банке не отразились. Карты работают как обычно. Сегодня довыводил копейки


революция всегда случается ВДРУГ

Та не скажите. Не работа карт один из первых предвестников "апокалипсиса" для банка. По крайней мере очень часто карты переставали работать до того как появлялась инфа том что банка уже всё. А тут уже вторые сутки как СБУ прокукарекала про арест активов не названного банка, разные СМИ (говно и не очень) разнесли это по всем вентиляторам а банк даже лимиты на р2р/СЭП до сих пор не пересмотрел, и ни один из банков пока не начал отказывать в выдаче нала по картам фарса. Как-то не вяжется это с общепринятыми понятиями "революция" и "случается". Так гляди не ровен час и с понедельника все "Алени" которые за два дня все повыводили начнут все взад возвращать, тем самым лишь усиливая ликвидность и платежеспособность банки...
Как-то не хорошо это - я бы даже сказал не революционно ;)

Это, вряд ли...
darmet
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

...валюту вертають, грн с карт відправляють....,проблеми не виявлено.
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:38

  abc111 написав:...валюту вертають, грн с карт відправляють....,проблеми не виявлено.

ну даа, только устал уже веером карт обмахиватся :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 08:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Думаю, що держава вирішила позбавитися будь-якого російського бізнесу в Україні- чи то поганого, чи то законослухняного (і напевно в стані війни з росією - це вірне рішення), але ж просто віджимати бізнес лише за ознакою національності його власників - то не демократично, і тому скоріш за все тепер весь російський бізнес будуть підганяти під статтю про тероризм, і віджимати на користь держави. У випадку з Форвардом на мою думку до ТА не дійде. А буде як з Альфою - по тихому переоформлять на державу банчік та і все
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 08:27

Если предположить, что история с СБУ таки о Форварде, как в таком случае будет проходить национализация? Через ВА? Если да, то это получается, что на время ВА начисление процентов по депозитам и картам будет остановлено?
А если национализация произойдет, то банк может сказать, что на старых условиях депозитов и карточных счетов он не согласен, и тогда или разрываем договора, или соглашайтесь на новые условия? Я правильно понимаю, что так скорее всего и будет?
Кстати, о депозитах. А если Форвард просто загнется, что будет с этими акционными депозитами типа ставка плюс бонус по текущим счетам? Есть 100%-но достоверная информация, будет ли Фонд возвращать бонус? В договоре он не прописан, но Форвард божится, мол, крест на пузе, всё гарантируется, и бонус тоже, это же официальная программа лояльности, ее условия выставлены на сайте. И т.д., и т.п. Но зная Фонд, как он цепляется за каждую возможность, чтоб не заплатить, то как-то терзают смутные сомнения насчет бонуса.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 08:37

Когда национализировали бегемота то никакого приостановления начисления процентов не было. Все договора заключённые до национализации продолжали действовать до их окончания - даже сладкие пятилетки в валюте под очень высокие %%.
Если же будет ВА с дальнейшей ликвидацией то фонд плюсовую надбавку которая не выплачена - не заплатит она не является частью депо договора поэтому поменьше слушайте сотрудников самого банка. Им выгодно чтобы вы им деньги несли - ФГВФЛ не несёт ответственности за какие либо программы лояльности - только остатки на текущих счетах и депо с начисленными процентами именно по депо. Все остальное на страх и риск вкладчика
WallNutPen
 
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