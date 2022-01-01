революция всегда случается ВДРУГ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лип, 2022 17:45
Додано: Сер 06 лип, 2022 18:00
Та не скажите. Не работа карт один из первых предвестников "апокалипсиса" для банка. По крайней мере очень часто карты переставали работать до того как появлялась инфа том что банка уже всё. А тут уже вторые сутки как СБУ прокукарекала про арест активов не названного банка, разные СМИ (говно и не очень) разнесли это по всем вентиляторам а банк даже лимиты на р2р/СЭП до сих пор не пересмотрел, и ни один из банков пока не начал отказывать в выдаче нала по картам фарса. Как-то не вяжется это с общепринятыми понятиями "революция" и "случается". Так гляди не ровен час и с понедельника все "Алени" которые за два дня все повыводили начнут все взад возвращать, тем самым лишь усиливая ликвидность и платежеспособность банки...
Как-то не хорошо это - я бы даже сказал не революционно
Додано: Сер 06 лип, 2022 18:17
cohan Пока вроде бы работает банк, $1000 забрал без проблем и очереди
Додано: Сер 06 лип, 2022 19:18
Это, вряд ли...
Додано: Сер 06 лип, 2022 19:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
...валюту вертають, грн с карт відправляють....,проблеми не виявлено.
Додано: Сер 06 лип, 2022 19:38
Додано: Чет 07 лип, 2022 08:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
Думаю, що держава вирішила позбавитися будь-якого російського бізнесу в Україні- чи то поганого, чи то законослухняного (і напевно в стані війни з росією - це вірне рішення), але ж просто віджимати бізнес лише за ознакою національності його власників - то не демократично, і тому скоріш за все тепер весь російський бізнес будуть підганяти під статтю про тероризм, і віджимати на користь держави. У випадку з Форвардом на мою думку до ТА не дійде. А буде як з Альфою - по тихому переоформлять на державу банчік та і все
Додано: Чет 07 лип, 2022 08:27
Если предположить, что история с СБУ таки о Форварде, как в таком случае будет проходить национализация? Через ВА? Если да, то это получается, что на время ВА начисление процентов по депозитам и картам будет остановлено?
А если национализация произойдет, то банк может сказать, что на старых условиях депозитов и карточных счетов он не согласен, и тогда или разрываем договора, или соглашайтесь на новые условия? Я правильно понимаю, что так скорее всего и будет?
Кстати, о депозитах. А если Форвард просто загнется, что будет с этими акционными депозитами типа ставка плюс бонус по текущим счетам? Есть 100%-но достоверная информация, будет ли Фонд возвращать бонус? В договоре он не прописан, но Форвард божится, мол, крест на пузе, всё гарантируется, и бонус тоже, это же официальная программа лояльности, ее условия выставлены на сайте. И т.д., и т.п. Но зная Фонд, как он цепляется за каждую возможность, чтоб не заплатить, то как-то терзают смутные сомнения насчет бонуса.
Додано: Чет 07 лип, 2022 08:37
Когда национализировали бегемота то никакого приостановления начисления процентов не было. Все договора заключённые до национализации продолжали действовать до их окончания - даже сладкие пятилетки в валюте под очень высокие %%.
Если же будет ВА с дальнейшей ликвидацией то фонд плюсовую надбавку которая не выплачена - не заплатит она не является частью депо договора поэтому поменьше слушайте сотрудников самого банка. Им выгодно чтобы вы им деньги несли - ФГВФЛ не несёт ответственности за какие либо программы лояльности - только остатки на текущих счетах и депо с начисленными процентами именно по депо. Все остальное на страх и риск вкладчика
Додано: Чет 07 лип, 2022 09:27
сегодня мужик в отделении требовал твердых дат выплат бонусов и сильно загрустил узнав что это раз в квартал...
это после того как врубился почему выплатили 8+ а в бумажках (размахивал) 14-15++
сотрудница как-то вяло мычала насчет дат
кстати когда я играл в эту лотерею в 21м бумажку с датами вроде бы давали
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