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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 187188189190

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 09:30

  WallNutPen написав:Когда национализировали бегемота то никакого приостановления начисления процентов не было. Все договора заключённые до национализации продолжали действовать до их окончания - даже сладкие пятилетки в валюте под очень высокие %%.
Если же будет ВА с дальнейшей ликвидацией то фонд плюсовую надбавку которая не выплачена - не заплатит она не является частью депо договора поэтому поменьше слушайте сотрудников самого банка. Им выгодно чтобы вы им деньги несли - ФГВФЛ не несёт ответственности за какие либо программы лояльности - только остатки на текущих счетах и депо с начисленными процентами именно по депо. Все остальное на страх и риск вкладчика


ну по Михе вроде бы ж сделали исключение )) - фонд выплатил вообще за какую-то финшарашку, не за банк
я не играл, не знаю - только новости читад
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 09:39

  cohan написав:
  candidat написав:Кстати, о депозитах. А если Форвард просто загнется, что будет с этими акционными депозитами типа ставка плюс бонус по текущим счетам? Есть 100%-но достоверная информация, будет ли Фонд возвращать бонус? В договоре он не прописан, но Форвард божится, мол, крест на пузе, всё гарантируется, и бонус тоже, это же официальная программа лояльности, ее условия выставлены на сайте. И т.д., и т.п. Но зная Фонд, как он цепляется за каждую возможность, чтоб не заплатить, то как-то терзают смутные сомнения насчет бонуса.


сегодня мужик в отделении требовал твердых дат выплат бонусов и сильно загрустил узнав что это раз в квартал...
это после того как врубился почему выплатили 8+ а в бумажках (размахивал) 14-15++ :mrgreen:
сотрудница как-то вяло мычала насчет дат

кстати когда я играл в эту лотерею в 21м бумажку с датами вроде бы давали

Не только давали бумажку с датами, но и присылали СМС с указанием даты выплаты бонусов.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 09:41

Дают бумажку по бонусам с датами. Там написано не конкретные даты, а типа не позднее столько-то дней. Ну и смс приходит с конкретными датами.
andreyiskra
 
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У меня первая выплата 14.09. надеюсь получить
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 09:43

  cohan написав:
  WallNutPen написав:Когда национализировали бегемота то никакого приостановления начисления процентов не было. Все договора заключённые до национализации продолжали действовать до их окончания - даже сладкие пятилетки в валюте под очень высокие %%.
Если же будет ВА с дальнейшей ликвидацией то фонд плюсовую надбавку которая не выплачена - не заплатит она не является частью депо договора поэтому поменьше слушайте сотрудников самого банка. Им выгодно чтобы вы им деньги несли - ФГВФЛ не несёт ответственности за какие либо программы лояльности - только остатки на текущих счетах и депо с начисленными процентами именно по депо. Все остальное на страх и риск вкладчика


ну по Михе вроде бы ж сделали исключение )) - фонд выплатил вообще за какую-то финшарашку, не за банк
я не играл, не знаю - только новости читад

Вы правильно заметили: "сделали исключение".
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 09:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  cohan написав:ну по Михе вроде бы ж сделали исключение )) - фонд выплатил вообще за какую-то финшарашку, не за банк
я не играл, не знаю - только новости читад

Подібну бонусну програму по Михайлівському якраз не виплачували - знаю, бо мав якраз такого типу договір і так ніякого бонусу і не отримав. Виняток зробили заплативши за інвестфонд, який діяв прямо в банку, але який взагалі ніяк не мав покриватись фондом.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:12

А где сейчас на замену Форварду самые высокие проценты на остаток по карточным или просто текущим счетам? Имею в виду, чтоб со свободным доступом всегда, а не раз в 7-10 дней.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:22

  candidat написав:А где сейчас на замену Форварду самые высокие проценты на остаток по карточным или просто текущим счетам? Имею в виду, чтоб со свободным доступом всегда, а не раз в 7-10 дней.

СпортБанк, 10% на рюкзаку -- безстроковий депо
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:22

проценты

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