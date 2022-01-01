WallNutPen написав:Когда национализировали бегемота то никакого приостановления начисления процентов не было. Все договора заключённые до национализации продолжали действовать до их окончания - даже сладкие пятилетки в валюте под очень высокие %%. Если же будет ВА с дальнейшей ликвидацией то фонд плюсовую надбавку которая не выплачена - не заплатит она не является частью депо договора поэтому поменьше слушайте сотрудников самого банка. Им выгодно чтобы вы им деньги несли - ФГВФЛ не несёт ответственности за какие либо программы лояльности - только остатки на текущих счетах и депо с начисленными процентами именно по депо. Все остальное на страх и риск вкладчика
ну по Михе вроде бы ж сделали исключение )) - фонд выплатил вообще за какую-то финшарашку, не за банк я не играл, не знаю - только новости читад
candidat написав:Кстати, о депозитах. А если Форвард просто загнется, что будет с этими акционными депозитами типа ставка плюс бонус по текущим счетам? Есть 100%-но достоверная информация, будет ли Фонд возвращать бонус? В договоре он не прописан, но Форвард божится, мол, крест на пузе, всё гарантируется, и бонус тоже, это же официальная программа лояльности, ее условия выставлены на сайте. И т.д., и т.п. Но зная Фонд, как он цепляется за каждую возможность, чтоб не заплатить, то как-то терзают смутные сомнения насчет бонуса.
сегодня мужик в отделении требовал твердых дат выплат бонусов и сильно загрустил узнав что это раз в квартал... это после того как врубился почему выплатили 8+ а в бумажках (размахивал) 14-15++ сотрудница как-то вяло мычала насчет дат
кстати когда я играл в эту лотерею в 21м бумажку с датами вроде бы давали
Не только давали бумажку с датами, но и присылали СМС с указанием даты выплаты бонусов.
WallNutPen написав:Когда национализировали бегемота то никакого приостановления начисления процентов не было. Все договора заключённые до национализации продолжали действовать до их окончания - даже сладкие пятилетки в валюте под очень высокие %%. Если же будет ВА с дальнейшей ликвидацией то фонд плюсовую надбавку которая не выплачена - не заплатит она не является частью депо договора поэтому поменьше слушайте сотрудников самого банка. Им выгодно чтобы вы им деньги несли - ФГВФЛ не несёт ответственности за какие либо программы лояльности - только остатки на текущих счетах и депо с начисленными процентами именно по депо. Все остальное на страх и риск вкладчика
ну по Михе вроде бы ж сделали исключение )) - фонд выплатил вообще за какую-то финшарашку, не за банк я не играл, не знаю - только новости читад
cohan написав:ну по Михе вроде бы ж сделали исключение )) - фонд выплатил вообще за какую-то финшарашку, не за банк я не играл, не знаю - только новости читад
Подібну бонусну програму по Михайлівському якраз не виплачували - знаю, бо мав якраз такого типу договір і так ніякого бонусу і не отримав. Виняток зробили заплативши за інвестфонд, який діяв прямо в банку, але який взагалі ніяк не мав покриватись фондом.
Oktawa написав:А абонплату списывают в минус? Вот думаю оставить 1000 грн на коко кард или все вывести?
В минус не списывают, можете смело выводить. А если надумаете позже положить деньги назад, то нужно будет сделать 10 оплат (10 пополнений мобильного по 1 грн), чтобы в следующем месяце не сняло за прошлый. Или оставьте 1к, чтобы не заморачиваться.
"Гарячка" стверджує що має бути 10 розрахунково-касових операцій через термінал в магазині. Оплата мобільного, комуналка (Ізіпей, Портмоне і т.п.) не підходять, "не кошерні".