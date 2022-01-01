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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лип, 2022 15:57
genalutsk написав: Striker написав: Oktawa написав:
А абонплату списывают в минус? Вот думаю оставить 1000 грн на коко кард или все вывести?
В минус не списывают, можете смело выводить. А если надумаете позже положить деньги назад, то нужно будет сделать 10 оплат (10 пополнений мобильного по 1 грн), чтобы в следующем месяце не сняло за прошлый. Или оставьте 1к, чтобы не заморачиваться.
"Гарячка" стверджує що має бути 10 розрахунково-касових операцій через термінал в магазині. Оплата мобільного, комуналка (Ізіпей, Портмоне і т.п.) не підходять, "не кошерні".
Брешуть, підходить поповнення мабіли з сайту ОпСоСу. Перевірено
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Додано: Чет 07 лип, 2022 16:31
Банк работает нормально : % выплачивает, карты обслуживает, платежи проходят.
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