Oktawa написав:А абонплату списывают в минус? Вот думаю оставить 1000 грн на коко кард или все вывести?
В минус не списывают, можете смело выводить. А если надумаете позже положить деньги назад, то нужно будет сделать 10 оплат (10 пополнений мобильного по 1 грн), чтобы в следующем месяце не сняло за прошлый. Или оставьте 1к, чтобы не заморачиваться.
"Гарячка" стверджує що має бути 10 розрахунково-касових операцій через термінал в магазині. Оплата мобільного, комуналка (Ізіпей, Портмоне і т.п.) не підходять, "не кошерні".
Брешуть, підходить поповнення мабіли з сайту ОпСоСу. Перевірено
а саме - додали ще 1 рахунок, які будуть ідеї, колеги, що це і навіщо ----
3.1. Акція діє в період з 07.07.2022 р. по 31.07.2022 р. (включно)
4.2 База для розрахунку розміру Винагороди визначається в залежності від продукту поточного рахунку, за яким відкрито Рахунок, на який зараховуються кошти готівкою через касу Банку: 0,680% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок 1», 2,965% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +», 5,450% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок ++», 9,950% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +++».
Striker написав:В минус не списывают, можете смело выводить. А если надумаете позже положить деньги назад, то нужно будет сделать 10 оплат (10 пополнений мобильного по 1 грн), чтобы в следующем месяце не сняло за прошлый. Или оставьте 1к, чтобы не заморачиваться.
"Гарячка" стверджує що має бути 10 розрахунково-касових операцій через термінал в магазині. Оплата мобільного, комуналка (Ізіпей, Портмоне і т.п.) не підходять, "не кошерні".
Брешуть, підходить поповнення мабіли з сайту ОпСоСу. Перевірено
Щось часто вони брешуть. З такими партнерами не комфортно...