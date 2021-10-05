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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 188189190191

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 15:57

  genalutsk написав:
  Striker написав:
  Oktawa написав:А абонплату списывают в минус? Вот думаю оставить 1000 грн на коко кард или все вывести?

В минус не списывают, можете смело выводить. А если надумаете позже положить деньги назад, то нужно будет сделать 10 оплат (10 пополнений мобильного по 1 грн), чтобы в следующем месяце не сняло за прошлый. Или оставьте 1к, чтобы не заморачиваться.

"Гарячка" стверджує що має бути 10 розрахунково-касових операцій через термінал в магазині. Оплата мобільного, комуналка (Ізіпей, Портмоне і т.п.) не підходять, "не кошерні".

Брешуть, підходить поповнення мабіли з сайту ОпСоСу. Перевірено
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 16:31

Банк работает нормально : % выплачивает, карты обслуживает, платежи проходят.
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 17:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Да, да.где то я уже слышал."всем все платят"
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 17:46

Сьогодні в Н-ний раз внесли зміну в акційні депозити + ++ +++
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... _bonus.pdf

а саме - додали ще 1 рахунок, які будуть ідеї, колеги, що це і навіщо
----

3.1. Акція діє в період з 07.07.2022 р. по 31.07.2022 р. (включно)

4.2 База для розрахунку розміру Винагороди визначається в залежності від продукту
поточного рахунку, за яким відкрито Рахунок, на який зараховуються кошти готівкою
через касу Банку:
 0,680% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок 1»,
 2,965% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок +»,
 5,450% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок ++»,
 9,950% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок +++».
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 18:05

  greenozon написав: які будуть ідеї, колеги, що це і навіщо
----


Очень деньги надо занести...
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 18:46

  Amethyst написав:
  genalutsk написав:
  Striker написав:В минус не списывают, можете смело выводить. А если надумаете позже положить деньги назад, то нужно будет сделать 10 оплат (10 пополнений мобильного по 1 грн), чтобы в следующем месяце не сняло за прошлый. Или оставьте 1к, чтобы не заморачиваться.

"Гарячка" стверджує що має бути 10 розрахунково-касових операцій через термінал в магазині. Оплата мобільного, комуналка (Ізіпей, Портмоне і т.п.) не підходять, "не кошерні".

Брешуть, підходить поповнення мабіли з сайту ОпСоСу. Перевірено

Щось часто вони брешуть. З такими партнерами не комфортно...
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 19:25

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... a-ocheredi
Вадимка
 
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