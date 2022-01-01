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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 191192193194

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 14:31

  green написав:в баноматах банка Форвард до 5000

В форварде в АТМ будет комиссия если коко дебет?
vitaliian
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Повідомлень: 13783
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2047 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 15:55

  Diman написав:снял в банкомате приват по 3к с коко визы и мастера
с мастера комис 0.5%(3015)
с визы без комиса

Эти две карты на одного человека оформлены или на разных?
lara_08
 
Повідомлень: 247
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 17:15

  Diman написав:снял в банкомате приват по 3к с коко визы и мастера
с мастера комис 0.5%(3015)
с визы без комиса


Которая мастер тоже КОКО дебит(черная) или может кредитка(желтая)?
Какая карта была первой?
vcy
 
Повідомлень: 137
З нами з: 07.06.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 19:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сегодня повторил подход 2по3
обе карты мои, коко-дебетки (черные)
мастер первая в выписке 3015
виза вторая в выписке 3000
коз*лы криворукие
до смены тарифов такой гадости небыло
Diman
 
Повідомлень: 619
З нами з: 11.07.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 13:51

Не тянет с карт других банков, чё то поломали, даже не подгружаются привязанные карты других банков.
lara_08
 
Повідомлень: 247
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 15:35

  lara_08 написав:Не тянет с карт других банков, чё то поломали, даже не подгружаются привязанные карты других банков.


С мони тянет, в 13:50 по двум разным акам тянул.
vcy
 
Повідомлень: 137
З нами з: 07.06.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 191192193194
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