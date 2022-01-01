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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лип, 2022 14:31
green написав:
в баноматах банка Форвард до 5000
В форварде в АТМ будет комиссия если коко дебет?
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vitaliian
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Додано: Нед 10 лип, 2022 15:55
Diman написав:
снял в банкомате приват по 3к с коко визы и мастера
с мастера комис 0.5%(3015)
с визы без комиса
Эти две карты на одного человека оформлены или на разных?
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lara_08
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Додано: Нед 10 лип, 2022 17:15
Diman написав:
снял в банкомате приват по 3к с коко визы и мастера
с мастера комис 0.5%(3015)
с визы без комиса
Которая мастер тоже КОКО дебит(черная) или может кредитка(желтая)?
Какая карта была первой?
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vcy
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Додано: Нед 10 лип, 2022 19:19
Сегодня повторил подход 2по3
обе карты мои, коко-дебетки (черные)
мастер первая в выписке 3015
виза вторая в выписке 3000
коз*лы криворукие
до смены тарифов такой гадости небыло
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Diman
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Додано: Пон 11 лип, 2022 13:51
Не тянет с карт других банков, чё то поломали, даже не подгружаются привязанные карты других банков.
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lara_08
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Додано: Пон 11 лип, 2022 15:35
lara_08 написав:
Не тянет с карт других банков, чё то поломали, даже не подгружаются привязанные карты других банков.
С мони тянет, в 13:50 по двум разным акам тянул.
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vcy
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Додано: Пон 11 лип, 2022 23:07
Diman написав:
Сегодня повторил подход 2по3
обе карты мои, коко-дебетки (черные)
мастер первая в выписке 3015
виза вторая в выписке 3000
коз*лы криворукие
до смены тарифов такой гадости небыло
прошло 2 дня, сумма поменялась, комис с мастера исчез (читают форум?).
Думаете все хорошо и можно радоваться?
а нифига, скунсик задним числом накинул по 0.5% (35грн) по визе за снятия 07.07 и 08.07, при том что комис вводился с 09.07.
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Diman
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Додано: Вів 12 лип, 2022 10:11
Diman написав: Diman написав:
Сегодня повторил подход 2по3
обе карты мои, коко-дебетки (черные)
мастер первая в выписке 3015
виза вторая в выписке 3000
коз*лы криворукие
до смены тарифов такой гадости небыло
прошло 2 дня, сумма поменялась, комис с мастера исчез (читают форум?).
Думаете все хорошо и можно радоваться?
а нифига, скунсик задним числом накинул по 0.5% (35грн) по визе за снятия 07.07 и 08.07, при том что комис вводился с 09.07.
он типа и раньше исчезал, когда 4% выскакивало за свои с кредитки
но в целом развлечение так себе - разве что от безысходности
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cohan
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