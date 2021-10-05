Diman написав:Сегодня повторил подход 2по3 обе карты мои, коко-дебетки (черные) мастер первая в выписке 3015 виза вторая в выписке 3000 коз*лы криворукие до смены тарифов такой гадости небыло
прошло 2 дня, сумма поменялась, комис с мастера исчез (читают форум?). Думаете все хорошо и можно радоваться? а нифига, скунсик задним числом накинул по 0.5% (35грн) по визе за снятия 07.07 и 08.07, при том что комис вводился с 09.07.
Diman написав:Сегодня повторил подход 2по3 обе карты мои, коко-дебетки (черные) мастер первая в выписке 3015 виза вторая в выписке 3000 коз*лы криворукие до смены тарифов такой гадости небыло
прошло 2 дня, сумма поменялась, комис с мастера исчез (читают форум?). Думаете все хорошо и можно радоваться? а нифига, скунсик задним числом накинул по 0.5% (35грн) по визе за снятия 07.07 и 08.07, при том что комис вводился с 09.07.
он типа и раньше исчезал, когда 4% выскакивало за свои с кредитки но в целом развлечение так себе - разве что от безысходности
0,771% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок 1», 1,775% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +», 5,025% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок ++», 11,450% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +++»
ітого = 20% річних по бонусних продуктах
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 13 лип, 2022 13:41, всього редагувалось 1 раз.