0,771% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок 1», 1,775% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +», 5,025% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок ++», 11,450% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +++»
ітого = 20% річних по бонусних продуктах
на 3 міс виходить 18,2% на рік 19,95% так, малувато, з урахуванням ризиків. Хоча на рік 20% поки ніхто не дає. І всеодно до відділення треба топати.
ScaryBee написав:Хоча на рік 20% поки ніхто не дає.
ІМХО, зараз найбільш цікаві вклади до 3 міс, ну може до 6. От на них і має бути 19..20% з помісячною виплатою %%. На річні можуть бути ну стовбчики під 14..15%, тобто можна відкрити вклад на 1000грн і потім через 6..8 міс його поповнити, якщо буде на то Воля, до 200К-400К (а не на 200..300% від суми відкриття).
ScaryBee написав:Хоча на рік 20% поки ніхто не дає.
ІМХО, зараз найбільш цікаві вклади до 3 міс, ну може до 6. От на них і має бути 19..20% з помісячною виплатою %%. На річні можуть бути ну стовбчики під 14..15%, тобто можна відкрити вклад на 1000грн і потім через 6..8 міс його поповнити, якщо буде на то Воля, до 200К-400К (а не на 200..300% від суми відкриття).