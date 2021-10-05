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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 193194195196>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 13:45

залишу для історії паритет валют в банку

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 14:25

  greenozon написав:підняли ставку на 3 міс
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... taryfz.pdf


знов внесли зміни до акційних +++ продуктів
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

0,771% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок
1»,
 1,775% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок
+»,
 5,025% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок
++»,
 11,450% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок
+++»


ітого = 20% річних по бонусних продуктах

на 3 міс виходить 18,2%
на рік 19,95%
так, малувато, з урахуванням ризиків. Хоча на рік 20% поки ніхто не дає.
І всеодно до відділення треба топати.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 14:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ScaryBee написав:Хоча на рік 20% поки ніхто не дає.

ІМХО, зараз найбільш цікаві вклади до 3 міс, ну може до 6.
От на них і має бути 19..20% з помісячною виплатою %%.
На річні можуть бути ну стовбчики під 14..15%, тобто можна відкрити вклад на 1000грн і потім через 6..8 міс його поповнити, якщо буде на то Воля, до 200К-400К (а не на 200..300% від суми відкриття).
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 15:36

  Amethyst написав:
  ScaryBee написав:Хоча на рік 20% поки ніхто не дає.

ІМХО, зараз найбільш цікаві вклади до 3 міс, ну може до 6.
От на них і має бути 19..20% з помісячною виплатою %%.
На річні можуть бути ну стовбчики під 14..15%, тобто можна відкрити вклад на 1000грн і потім через 6..8 міс його поповнити, якщо буде на то Воля, до 200К-400К (а не на 200..300% від суми відкриття).


где есть такие столбчики?
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 16:30

  Amethyst написав:
  ScaryBee написав:Хоча на рік 20% поки ніхто не дає.

ІМХО, зараз найбільш цікаві вклади до 3 міс, ну може до 6.
От на них і має бути 19..20% з помісячною виплатою %%.
На річні можуть бути ну стовбчики під 14..15%, тобто можна відкрити вклад на 1000грн і потім через 6..8 міс його поповнити, якщо буде на то Воля, до 200К-400К (а не на 200..300% від суми відкриття).

14-15% - це ставки ОВДП (за рахунок податків).
А хеджуватися можна потрохи на річних депозитах під 20%.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 16:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

  cohan написав:где есть такие столбчики?
от я і шукаю
отут щось є https://izibank.com.ua/deposits

  ScaryBee написав:14-15% - це ставки ОВДП (за рахунок податків).
а щось МінФін вже повернув з військових ОВДП?
Як там з поверненням у нього чи зробить перенесення термінів?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 16:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Amethyst написав:а щось МінФін вже повернув з військових ОВДП?


один раз вже було погашення - все чотко як часікі

до речі! мінфін підвищив % по валютним військовим бумагам
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 17:09

  greenozon написав:
  Amethyst написав:а щось МінФін вже повернув з військових ОВДП?


один раз вже було погашення - все чотко як часікі

до речі! мінфін підвищив % по валютним військовим бумагам

Та що 2.5% що 3.5% для валюти це -- дим, при її інфляції 7%
Валюту полюбе краще тримати ближче до тіла :mrgreen:
Ну а з гривнею мона ще погратися... ну а краще таки кріпта, тільки обережно

Ну а цього маскалика вже треба таки прирізати, бо задовбав своїми танцями :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 17:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Amethyst написав:при її інфляції 7%

на жаль це вже мрії...
поточна інфляція США = 9.1% (!!!)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 17:18

Шановні клієнти, інформуємо вас, що з 20.07.2022 року будуть внесені зміни до тарифів продукту «Ощадний рахунок для фізичних осіб».



-> підвищують % більше ніж в ДВА рази
7% ---> 15%

https://www.forward-bank.com/press-cent ... nikh-osib/
greenozon
 
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