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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 193194195196

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 17:53

  Amethyst написав:
  ScaryBee написав:14-15% - це ставки ОВДП (за рахунок податків).
а щось МінФін вже повернув з військових ОВДП?
Як там з поверненням у нього чи зробить перенесення термінів?

були виплати %% по 55 грн.
А так у мене перше повернення 27 числа.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 17:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:«Ощадний рахунок для фізичних осіб».

вывод оттуда по сепа по 7к в день максимум?
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 17:57

  greenozon написав:Шановні клієнти, інформуємо вас, що з 20.07.2022 року будуть внесені зміни до тарифів продукту «Ощадний рахунок для фізичних осіб».



-> підвищують % більше ніж в ДВА рази
7% ---> 15%

https://www.forward-bank.com/press-cent ... nikh-osib/

оце вже смачно!
Щось там згадують в тарифах про банк рузький стандарт :shock:
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 18:04

  greenozon написав:
  Amethyst написав:при її інфляції 7%

на жаль це вже мрії...
поточна інфляція США = 9.1% (!!!)

Ничебесе
vitaliian
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