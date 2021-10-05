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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лип, 2022 17:53
Amethyst написав: ScaryBee написав:
14-15% - це ставки ОВДП (за рахунок податків).
а щось МінФін вже повернув з військових ОВДП?
Як там з поверненням у нього чи зробить перенесення термінів?
були виплати %% по 55 грн.
А так у мене перше повернення 27 числа.
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Додано: Сер 13 лип, 2022 17:55
greenozon написав:
«Ощадний рахунок для фізичних осіб».
вывод оттуда по сепа по 7к в день максимум?
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Додано: Сер 13 лип, 2022 17:57
оце вже смачно!
Щось там згадують в тарифах про банк рузький стандарт
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Додано: Сер 13 лип, 2022 18:04
greenozon написав: Amethyst написав:
при її інфляції 7%
на жаль це вже мрії...
поточна інфляція США = 9.1% (!!!)
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