RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 194195196197>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 17:53

  Amethyst написав:
  ScaryBee написав:14-15% - це ставки ОВДП (за рахунок податків).
а щось МінФін вже повернув з військових ОВДП?
Як там з поверненням у нього чи зробить перенесення термінів?

були виплати %% по 55 грн.
А так у мене перше повернення 27 числа.
ScaryBee
 
Повідомлень: 40
З нами з: 27.06.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 17:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:«Ощадний рахунок для фізичних осіб».

вывод оттуда по сепа по 7к в день максимум?
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 596
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 17:57

  greenozon написав:Шановні клієнти, інформуємо вас, що з 20.07.2022 року будуть внесені зміни до тарифів продукту «Ощадний рахунок для фізичних осіб».



-> підвищують % більше ніж в ДВА рази
7% ---> 15%

https://www.forward-bank.com/press-cent ... nikh-osib/

оце вже смачно!
Щось там згадують в тарифах про банк рузький стандарт :shock:
ScaryBee
 
Повідомлень: 40
З нами з: 27.06.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 18:04

  greenozon написав:
  Amethyst написав:при її інфляції 7%

на жаль це вже мрії...
поточна інфляція США = 9.1% (!!!)

Ничебесе
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13829
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2050 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:46

  ScaryBee написав:
  greenozon написав:Шановні клієнти, інформуємо вас, що з 20.07.2022 року будуть внесені зміни до тарифів продукту «Ощадний рахунок для фізичних осіб».



-> підвищують % більше ніж в ДВА рази
7% ---> 15%

https://www.forward-bank.com/press-cent ... nikh-osib/

оце вже смачно!
Щось там згадують в тарифах про банк рузький стандарт :shock:

Неплохой вариант для сохранения нервов в гривне
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12910
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ScaryBee написав:оце вже смачно!

не чекав цієї смакоти, був депо під 13,25, закінчився - вивів на глобус , на встаючи з дивану. розмістив під 17,5
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5128
З нами з: 23.11.14
Подякував: 720 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:55

  Goodman написав:
  ScaryBee написав:оце вже смачно!

не чекав цієї смакоти, був депо під 13,25, закінчився - вивів на глобус , на встаючи з дивану. розмістив під 17,5

Був би альянс,рада чи рвс було трохи більше
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12910
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 20:17

  wtf написав:
  greenozon написав:«Ощадний рахунок для фізичних осіб».

вывод оттуда по сепа по 7к в день максимум?

Присоединяюсь к вопросу
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2626
З нами з: 31.03.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 20:44

Опять идти в отделение открывать сберсчёт - мне старый в своё время закрыли из-за долгого неиспользования...
Vorlon
 
Повідомлень: 10265
З нами з: 14.06.13
Подякував: 483 раз.
Подякували: 1116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:00

  novichok написав:
  wtf написав:
  greenozon написав:«Ощадний рахунок для фізичних осіб».

вывод оттуда по сепа по 7к в день максимум?

Присоединяюсь к вопросу


тут вже давно без змін
рахунок -> вихід 5К (кожен)
можна завести собі 1-2-3-4 рахунки

https://www.forward-bank.com/press-cent ... ogo-stanu/
greenozon
 
Повідомлень: 13821
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1267 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 194195196197>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 7, 8, 9
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
86 33373
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лип, 2022 21:18
ScaryBee
Банк Січ 1 ... 6, 7, 8
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:09
77 18130
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лип, 2022 21:15
ScaryBee
Піреус Банк МКБ 1 ... 7, 8, 9
yuluk » Пон 03 січ, 2022 10:42
80 86933
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лип, 2022 16:58
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.