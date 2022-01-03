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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лип, 2022 17:53
Amethyst написав: ScaryBee написав:
14-15% - це ставки ОВДП (за рахунок податків).
а щось МінФін вже повернув з військових ОВДП?
Як там з поверненням у нього чи зробить перенесення термінів?
були виплати %% по 55 грн.
А так у мене перше повернення 27 числа.
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ScaryBee
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Додано: Сер 13 лип, 2022 17:55
greenozon написав:
«Ощадний рахунок для фізичних осіб».
вывод оттуда по сепа по 7к в день максимум?
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Додано: Сер 13 лип, 2022 17:57
оце вже смачно!
Щось там згадують в тарифах про банк рузький стандарт
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ScaryBee
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Додано: Сер 13 лип, 2022 18:04
greenozon написав: Amethyst написав:
при її інфляції 7%
на жаль це вже мрії...
поточна інфляція США = 9.1% (!!!)
Ничебесе
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Додано: Сер 13 лип, 2022 19:46
ScaryBee написав:
оце вже смачно!
Щось там згадують в тарифах про банк рузький стандарт
Неплохой вариант для сохранения нервов в гривне
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Додано: Сер 13 лип, 2022 19:48
ScaryBee написав:
оце вже смачно!
не чекав цієї смакоти, був депо під 13,25, закінчився - вивів на глобус , на встаючи з дивану. розмістив під 17,5
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Goodman
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Додано: Сер 13 лип, 2022 19:55
Goodman написав: ScaryBee написав:
оце вже смачно!
не чекав цієї смакоти, був депо під 13,25, закінчився - вивів на глобус , на встаючи з дивану. розмістив під 17,5
Був би альянс,рада чи рвс було трохи більше
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Додано: Сер 13 лип, 2022 20:17
wtf написав: greenozon написав:
«Ощадний рахунок для фізичних осіб».
вывод оттуда по сепа по 7к в день максимум?
Присоединяюсь к вопросу
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novichok
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Додано: Сер 13 лип, 2022 20:44
Опять идти в отделение открывать сберсчёт - мне старый в своё время закрыли из-за долгого неиспользования...
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Vorlon
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Додано: Сер 13 лип, 2022 21:00
novichok написав: wtf написав: greenozon написав:
«Ощадний рахунок для фізичних осіб».
вывод оттуда по сепа по 7к в день максимум?
Присоединяюсь к вопросу
тут вже давно без змін
рахунок -> вихід 5К (кожен)
можна завести собі 1-2-3-4 рахункиhttps://www.forward-bank.com/press-cent ... ogo-stanu/
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greenozon
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V2
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