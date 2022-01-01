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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лип, 2022 21:11
Vorlon написав:
Опять идти в отделение открывать сберсчёт - мне старый в своё время закрыли из-за долгого неиспользования...
кеди наше все
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ScaryBee
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Додано: Сер 13 лип, 2022 21:28
greenozon написав: novichok написав: greenozon написав:
«Ощадний рахунок для фізичних осіб».
вывод оттуда по сепа по 7к в день максимум?
тут вже давно без змін
рахунок -> вихід 5К
(кожен)
можна завести собі 1-2-3-4 рахункиhttps://www.forward-bank.com/press-cent ... ogo-stanu/
на прошлой неделе отправил с ощадного СЕПом платеж на 6К
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Додано: Чет 14 лип, 2022 00:52
ScaryBee написав: Vorlon написав:
Опять идти в отделение открывать сберсчёт - мне старый в своё время закрыли из-за долгого неиспользования...
кеди наше все
з дивана ніяк?
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alibob
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Додано: Чет 14 лип, 2022 04:52
alibob написав: ScaryBee написав: Vorlon написав:
Опять идти в отделение открывать сберсчёт - мне старый в своё время закрыли из-за долгого неиспользования...
кеди наше все
з дивана ніяк?
Нажаль, ніяк. Ощадний тільки у відділенні відкривається. Може банка і по картам найближчим часом підніме.
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