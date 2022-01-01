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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 194195196197

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:11

  Vorlon написав:Опять идти в отделение открывать сберсчёт - мне старый в своё время закрыли из-за долгого неиспользования...

кеди наше все :roll:
ScaryBee
 
Повідомлень: 40
З нами з: 27.06.22
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:28

  greenozon написав:
  novichok написав:
  greenozon написав:«Ощадний рахунок для фізичних осіб».

вывод оттуда по сепа по 7к в день максимум?



тут вже давно без змін
рахунок -> вихід (кожен)
можна завести собі 1-2-3-4 рахунки

https://www.forward-bank.com/press-cent ... ogo-stanu/

на прошлой неделе отправил с ощадного СЕПом платеж на
citramon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 00:52

  ScaryBee написав:
  Vorlon написав:Опять идти в отделение открывать сберсчёт - мне старый в своё время закрыли из-за долгого неиспользования...

кеди наше все :roll:


з дивана ніяк?
alibob
 
Повідомлень: 263
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 04:52

  alibob написав:
  ScaryBee написав:
  Vorlon написав:Опять идти в отделение открывать сберсчёт - мне старый в своё время закрыли из-за долгого неиспользования...

кеди наше все :roll:


з дивана ніяк?

Нажаль, ніяк. Ощадний тільки у відділенні відкривається. Може банка і по картам найближчим часом підніме.
lloydbanksua
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Подякував: 54 раз.
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  #<1 ... 194195196197
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