кеди наше все
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лип, 2022 21:11
Додано: Сер 13 лип, 2022 21:28
на прошлой неделе отправил с ощадного СЕПом платеж на 6К
Додано: Чет 14 лип, 2022 00:52
Додано: Чет 14 лип, 2022 04:52
Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:52
ставки по депо+ з табличок у відділенні, щоб не гадати:
30/90/180/365 днів: 17,95/18,20/18,45/19,95%.
Додано: Суб 16 лип, 2022 14:12
[ quote="5458426:lloydbanksua"]
Нажаль, ці збочення з оформленням найбільш цікавих продуктів виключно у відділеннях, вже стали "заразними" у БС. І це під час війни, обмежень у роботі відділень та певних проблем з можливістю дістатись до найближчого відділення. А якщо врахувати можливість оголошення ПТ, "задоволення" буде ще більше.
Отримував пропозиції відвідати відділення для оформлення більш-менш цікавих депо,яких немає в онлайні, навіть від банків, які не прийнято вважати "сміттєвими".
Мінфін теж відновив бонусну програму лише для оффлайн депо.
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