Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лип, 2022 21:11
Vorlon написав:
Опять идти в отделение открывать сберсчёт - мне старый в своё время закрыли из-за долгого неиспользования...
кеди наше все
ScaryBee
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Додано: Сер 13 лип, 2022 21:28
greenozon написав: novichok написав: greenozon написав:
«Ощадний рахунок для фізичних осіб».
вывод оттуда по сепа по 7к в день максимум?
тут вже давно без змін
рахунок -> вихід
5К
(кожен)
можна завести собі 1-2-3-4 рахунки
https://www.forward-bank.com/press-cent ... ogo-stanu/
на прошлой неделе отправил с ощадного СЕПом платеж на
6К
citramon
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Додано: Чет 14 лип, 2022 00:52
ScaryBee написав: Vorlon написав:
Опять идти в отделение открывать сберсчёт - мне старый в своё время закрыли из-за долгого неиспользования...
кеди наше все
з дивана ніяк?
alibob
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Додано: Чет 14 лип, 2022 04:52
alibob написав: ScaryBee написав: Vorlon написав:
Опять идти в отделение открывать сберсчёт - мне старый в своё время закрыли из-за долгого неиспользования...
кеди наше все
з дивана ніяк?
Нажаль, ніяк. Ощадний тільки у відділенні відкривається. Може банка і по картам найближчим часом підніме.
lloydbanksua
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:52
ставки по депо+ з табличок у відділенні, щоб не гадати:
30/90/180/365 днів: 17,95/18,20/18,45/19,95%.
ScaryBee
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Додано: Суб 16 лип, 2022 14:12
[ quote="5458426:lloydbanksua"]
alibob написав: ScaryBee написав: Vorlon написав:
Опять идти в отделение открывать сберсчёт - мне старый в своё время закрыли из-за долгого неиспользования...
кеди наше все
[ /quote]
з дивана ніяк?
Нажаль, ніяк. Ощадний тільки у відділенні відкривається. Може банка і по картам найближчим часом підніме.
Нажаль, ці збочення з оформленням найбільш цікавих продуктів виключно у відділеннях, вже стали "заразними" у БС. І це під час війни, обмежень у роботі відділень та певних проблем з можливістю дістатись до найближчого відділення. А якщо врахувати можливість оголошення ПТ, "задоволення" буде ще більше.
Отримував пропозиції відвідати відділення для оформлення більш-менш цікавих депо,яких немає в онлайні, навіть від банків, які не прийнято вважати "сміттєвими".
Мінфін теж відновив бонусну програму лише для оффлайн депо.
Клиент_
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Додано: Пон 18 лип, 2022 15:11
Сегодня в Форварде вечером регламентные работы. Зачем они умирающему банку?
Порт
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Додано: Пон 18 лип, 2022 15:20
lloydbanksua написав: darmet написав: Diman написав:
Шановні колеги, не забувайте, із сьогодні зміна лімітів на банкомати, не влетіть на коміс
Якщо можна, то більш детально про ліміти. Дякую.
До 3000 грн. - без комісії, більше - з комісією (на всю суму). Це на добу, по Кококарт дебіт. У кого є пенсійна, краще знімати з неї.
С пенсионной снятие до 7 к в сутки лимит без комиссии?
Где на сайте можно почитать? В тарифах карты не нашел..
emeta
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Додано: Пон 18 лип, 2022 15:29
Порт Почему вы решили, что он умирает? И задаёте этот глупый вопрос?
Vorlon
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