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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 194195196197

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
4
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:11

  Vorlon написав:Опять идти в отделение открывать сберсчёт - мне старый в своё время закрыли из-за долгого неиспользования...

кеди наше все :roll:
ScaryBee
 
Повідомлень: 53
З нами з: 27.06.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:28

  greenozon написав:
  novichok написав:
  greenozon написав:«Ощадний рахунок для фізичних осіб».

вывод оттуда по сепа по 7к в день максимум?



тут вже давно без змін
рахунок -> вихід (кожен)
можна завести собі 1-2-3-4 рахунки

https://www.forward-bank.com/press-cent ... ogo-stanu/

на прошлой неделе отправил с ощадного СЕПом платеж на
citramon
 
Повідомлень: 551
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 00:52

  ScaryBee написав:
  Vorlon написав:Опять идти в отделение открывать сберсчёт - мне старый в своё время закрыли из-за долгого неиспользования...

кеди наше все :roll:


з дивана ніяк?
alibob
 
Повідомлень: 264
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 04:52

  alibob написав:
  ScaryBee написав:
  Vorlon написав:Опять идти в отделение открывать сберсчёт - мне старый в своё время закрыли из-за долгого неиспользования...

кеди наше все :roll:


з дивана ніяк?

Нажаль, ніяк. Ощадний тільки у відділенні відкривається. Може банка і по картам найближчим часом підніме.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1122
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:52

ставки по депо+ з табличок у відділенні, щоб не гадати:
30/90/180/365 днів: 17,95/18,20/18,45/19,95%.
ScaryBee
 
Повідомлень: 53
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:12

[ quote="5458426:lloydbanksua"]
  alibob написав:
  ScaryBee написав:
  Vorlon написав:Опять идти в отделение открывать сберсчёт - мне старый в своё время закрыли из-за долгого неиспользования...

кеди наше все :roll:[ /quote]

з дивана ніяк?

Нажаль, ніяк. Ощадний тільки у відділенні відкривається. Може банка і по картам найближчим часом підніме.

Нажаль, ці збочення з оформленням найбільш цікавих продуктів виключно у відділеннях, вже стали "заразними" у БС. І це під час війни, обмежень у роботі відділень та певних проблем з можливістю дістатись до найближчого відділення. А якщо врахувати можливість оголошення ПТ, "задоволення" буде ще більше.
Отримував пропозиції відвідати відділення для оформлення більш-менш цікавих депо,яких немає в онлайні, навіть від банків, які не прийнято вважати "сміттєвими".
Мінфін теж відновив бонусну програму лише для оффлайн депо.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 15:11

Сегодня в Форварде вечером регламентные работы. Зачем они умирающему банку?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 15:20

  lloydbanksua написав:
  darmet написав:
  Diman написав:Шановні колеги, не забувайте, із сьогодні зміна лімітів на банкомати, не влетіть на коміс

Якщо можна, то більш детально про ліміти. Дякую.

До 3000 грн. - без комісії, більше - з комісією (на всю суму). Це на добу, по Кококарт дебіт. У кого є пенсійна, краще знімати з неї.


С пенсионной снятие до 7 к в сутки лимит без комиссии?
Где на сайте можно почитать? В тарифах карты не нашел..
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 15:29

Порт
Почему вы решили, что он умирает? И задаёте этот глупый вопрос?
Vorlon
 
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