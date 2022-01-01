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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лип, 2022 19:07
наразі 1:0 на боці барсіка
чому?
а кого звільнили вчора
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greenozon
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Додано: Пон 18 лип, 2022 19:12
greenozon написав:
наразі 1:0 на боці барсіка
чому?
а кого звільнили вчора
відсторонили ж лишень
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Додано: Пон 18 лип, 2022 19:19
BBC написав: greenozon написав:
наразі 1:0 на боці барсіка
чому?
а кого звільнили вчора
відсторонили ж лишень
да, тоже думку гадаю что происходит
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Додано: Пон 18 лип, 2022 19:21
BBC написав: greenozon написав:
наразі 1:0 на боці барсіка
чому?
а кого звільнили вчора
відсторонили ж лишень
Пишут что вроде "Президент Зеленский внёс в Раду законопроект об увольнении Баканова с должности главы СБУ."
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Додано: Пон 18 лип, 2022 19:34
Vorlon написав:Порт
Почему вы решили, что он умирает? И задаёте этот глупый вопрос?
А почему вы делаете вид, что вчера родились? И ничего не слышали о состоянии дел в банке?
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