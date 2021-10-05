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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лип, 2022 19:07
наразі 1:0 на боці барсіка
чому?
а кого звільнили вчора
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greenozon
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Додано: Пон 18 лип, 2022 19:12
greenozon написав:
наразі 1:0 на боці барсіка
чому?
а кого звільнили вчора
відсторонили ж лишень
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BBC
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Додано: Пон 18 лип, 2022 19:19
BBC написав: greenozon написав:
наразі 1:0 на боці барсіка
чому?
а кого звільнили вчора
відсторонили ж лишень
да, тоже думку гадаю что происходит
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Додано: Пон 18 лип, 2022 19:21
BBC написав: greenozon написав:
наразі 1:0 на боці барсіка
чому?
а кого звільнили вчора
відсторонили ж лишень
Пишут что вроде "Президент Зеленский внёс в Раду законопроект об увольнении Баканова с должности главы СБУ."
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Додано: Пон 18 лип, 2022 19:34
Vorlon написав:Порт
Почему вы решили, что он умирает? И задаёте этот глупый вопрос?
А почему вы делаете вид, что вчера родились? И ничего не слышали о состоянии дел в банке?
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Додано: Пон 18 лип, 2022 23:36
Порт написав: Vorlon написав:Порт
Почему вы решили, что он умирает? И задаёте этот глупый вопрос?
А почему вы делаете вид, что вчера родились? И ничего не слышали о состоянии дел в банке?
А в чем проблемы лично у вас? Меня трудно заподозрить в любви к скунсу, но банк работает.В аресте имущества можно работать вечно.если не появится чья то злая воля...
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korzviktor20
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Додано: Вів 19 лип, 2022 07:10
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Додано: Вів 19 лип, 2022 07:17
korzviktor20 написав: Порт написав: Vorlon написав:Порт
Почему вы решили, что он умирает? И задаёте этот глупый вопрос?
А почему вы делаете вид, что вчера родились? И ничего не слышали о состоянии дел в банке?
А в чем проблемы лично у вас? Меня трудно заподозрить в любви к скунсу, но банк работает.В аресте имущества можно работать вечно.если не появится чья то злая воля...
Лично у меня никаких проблем, я вовремя понял чем может закончится "безболезненная смена собственника". И в таких условиях нельзя работать не только вечно, но даже долго.
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Порт
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Додано: Вів 19 лип, 2022 08:40
Порт не працюйте. Хто вас тримає.
Але чому ви робите вигляд, наче всі довкола мислять аналогічно, як ви? І - що важливіше - вдаєте, ніби не знаєте того, що всі мають свій бекграунд і висновки, і "щиро" обурюєтесь - як це так, що всі думають не так, як ви.
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