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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 195196197198

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
4
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 19:07

наразі 1:0 на боці барсіка
чому?
а кого звільнили вчора :)
greenozon
 
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Подякували: 1274 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 19:12

  greenozon написав:наразі 1:0 на боці барсіка
чому?
а кого звільнили вчора :)

відсторонили ж лишень
BBC
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Повідомлень: 14362
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 19:19

  BBC написав:
  greenozon написав:наразі 1:0 на боці барсіка
чому?
а кого звільнили вчора :)

відсторонили ж лишень


да, тоже думку гадаю что происходит
cohan
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Повідомлень: 4196
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 19:21

  BBC написав:
  greenozon написав:наразі 1:0 на боці барсіка
чому?
а кого звільнили вчора :)

відсторонили ж лишень

Пишут что вроде "Президент Зеленский внёс в Раду законопроект об увольнении Баканова с должности главы СБУ."
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 19:34

  Vorlon написав:Порт
Почему вы решили, что он умирает? И задаёте этот глупый вопрос?

А почему вы делаете вид, что вчера родились? И ничего не слышали о состоянии дел в банке?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 23:36

  Порт написав:
  Vorlon написав:Порт
Почему вы решили, что он умирает? И задаёте этот глупый вопрос?

А почему вы делаете вид, что вчера родились? И ничего не слышали о состоянии дел в банке?

А в чем проблемы лично у вас? Меня трудно заподозрить в любви к скунсу, но банк работает.В аресте имущества можно работать вечно.если не появится чья то злая воля...
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 07:10

Korzviktor20 и Vorlon - ответы на ваши вопросы тут http://wikireality.ru/wiki/%D0%9D%D0%B5 ... 0%BA%D0%BE
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 07:17

  korzviktor20 написав:
  Порт написав:
  Vorlon написав:Порт
Почему вы решили, что он умирает? И задаёте этот глупый вопрос?

А почему вы делаете вид, что вчера родились? И ничего не слышали о состоянии дел в банке?

А в чем проблемы лично у вас? Меня трудно заподозрить в любви к скунсу, но банк работает.В аресте имущества можно работать вечно.если не появится чья то злая воля...

Лично у меня никаких проблем, я вовремя понял чем может закончится "безболезненная смена собственника". И в таких условиях нельзя работать не только вечно, но даже долго.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 08:40

Порт не працюйте. Хто вас тримає.
Але чому ви робите вигляд, наче всі довкола мислять аналогічно, як ви? І - що важливіше - вдаєте, ніби не знаєте того, що всі мають свій бекграунд і висновки, і "щиро" обурюєтесь - як це так, що всі думають не так, як ви.
042013
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 09:43

Я сказал лишь, что регламентные работы помогут форварду, как мёртвому припарки.
Порт
 
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