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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лип, 2022 10:35
Уведомление о регламентных работах почему-то навевают воспоминания об обновлении процессинга образца 2015 года.
Надеюсь, что банчик переживет шторм и получится вернуться, но пока понаблюдаю со стороны. Тем более, что у банка сейчас нет убедительных онлайн предложений для того, чтобы рискнуть.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 10:51
Подскажите, если ощадный у меня еще старый жив, то на него с завтрашнего дня будет 15 проц.,или надо идти новый открывать...
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