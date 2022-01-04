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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 196197198199

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
4
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 10:35

Уведомление о регламентных работах почему-то навевают воспоминания об обновлении процессинга образца 2015 года.
Надеюсь, что банчик переживет шторм и получится вернуться, но пока понаблюдаю со стороны. Тем более, что у банка сейчас нет убедительных онлайн предложений для того, чтобы рискнуть.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 10:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, если ощадный у меня еще старый жив, то на него с завтрашнего дня будет 15 проц.,или надо идти новый открывать...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:04

Ощадний під депозитю

Підкажіть будь ласка.
Маю рахунок "Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслугов. депозитних програм".
Чи буде там 15%?
konokrad
 
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