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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лип, 2022 10:35
Уведомление о регламентных работах почему-то навевают воспоминания об обновлении процессинга образца 2015 года.
Надеюсь, что банчик переживет шторм и получится вернуться, но пока понаблюдаю со стороны. Тем более, что у банка сейчас нет убедительных онлайн предложений для того, чтобы рискнуть.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 10:51
Подскажите, если ощадный у меня еще старый жив, то на него с завтрашнего дня будет 15 проц.,или надо идти новый открывать...
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тарасов
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Додано: Вів 19 лип, 2022 12:04
Підкажіть будь ласка.
Маю рахунок "Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслугов. депозитних програм".
Чи буде там 15%?
Востаннє редагувалось konokrad
в Вів 19 лип, 2022 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 13:24
konokrad написав:
Підкажіть будь ласка.
Маю рахунок "Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслугов. депозитних програм".
Чи буде там 15%?
Как думаете если один счёт называется "ощадний рахунок" а второй "поточний рахунок для обслуговування депозитных програм" это одно и то же? Это разные счета в принципе. С разными тарифами
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WallNutPen
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Додано: Вів 19 лип, 2022 14:50
С 19.07 приподнял %. На месяц с бонусами 19%
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THB
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Додано: Вів 19 лип, 2022 16:14
THB написав:
С 19.07 приподнял %. На месяц с бонусами 19%
Шо то за продукт такой?
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Додано: Вів 19 лип, 2022 17:42
THB написав:
С 19.07 приподнял %. На месяц с бонусами 19%
На сайте информации нет, следовательно, индивидуальные условия.
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darmet
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