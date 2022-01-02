Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лип, 2022 10:35
Уведомление о регламентных работах почему-то навевают воспоминания об обновлении процессинга образца 2015 года.
Надеюсь, что банчик переживет шторм и получится вернуться, но пока понаблюдаю со стороны. Тем более, что у банка сейчас нет убедительных онлайн предложений для того, чтобы рискнуть.
Клиент_
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Додано: Вів 19 лип, 2022 10:51
Подскажите, если ощадный у меня еще старый жив, то на него с завтрашнего дня будет 15 проц.,или надо идти новый открывать...
тарасов
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Додано: Вів 19 лип, 2022 12:04
Підкажіть будь ласка.
Маю рахунок "Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслугов. депозитних програм". Чи буде там 15%?
Востаннє редагувалось
konokrad
в Вів 19 лип, 2022 13:34, всього редагувалось 1 раз.
konokrad
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Додано: Вів 19 лип, 2022 13:24
konokrad написав:
Підкажіть будь ласка.
Маю рахунок "Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслугов. депозитних програм".
Чи буде там 15%?
Как думаете если один счёт называется "ощадний рахунок" а второй "поточний рахунок для обслуговування депозитных програм" это одно и то же? Это разные счета в принципе. С разными тарифами
WallNutPen
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Додано: Вів 19 лип, 2022 14:50
С 19.07 приподнял %. На месяц с бонусами 19%
THB
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Додано: Вів 19 лип, 2022 16:14
THB написав:
С 19.07 приподнял %. На месяц с бонусами 19%
Шо то за продукт такой?
ukr0014959
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Додано: Вів 19 лип, 2022 17:42
THB написав:
С 19.07 приподнял %. На месяц с бонусами 19%
На сайте информации нет, следовательно, индивидуальные условия.
darmet
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Додано: Вів 19 лип, 2022 18:20
та все просто - знову зміни (від сьогодні) в умовах по плюсових продуктах + ++ +++
0,855% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок 1»,
2,025% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +»,
5,525% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок ++»,
11,450% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +++».
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... bonus_.pdf
greenozon
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Вів 19 лип, 2022 18:57 wtf