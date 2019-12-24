Уведомление о регламентных работах почему-то навевают воспоминания об обновлении процессинга образца 2015 года. Надеюсь, что банчик переживет шторм и получится вернуться, но пока понаблюдаю со стороны. Тем более, что у банка сейчас нет убедительных онлайн предложений для того, чтобы рискнуть.
та все просто - знову зміни (від сьогодні) в умовах по плюсових продуктах + ++ +++
0,855% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок 1», 2,025% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +», 5,525% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок ++», 11,450% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +++».
greenozon написав:та все просто - знову зміни (від сьогодні) в умовах по плюсових продуктах + ++ +++
0,855% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок 1», 2,025% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +», 5,525% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок ++», 11,450% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +++».
Не понял. Открываете "ощадный" и получаете 15%. Откуда берется бонус? Или сперва нужно открыть какой-то «Поточний рахунок (1 - + - ++ - +++)», а потом "ощадный". Обычно акции предельно простые, а тут наворочено, что без бутылки не разберешься.
darmet написав:сперва нужно открыть какой-то «Поточний рахунок (1 - + - ++ - +++)
Именно вот так. А с него уже не ощадный, а просто соответствующий вклад. Счет "ощадный" это другое. То что наворочено - правда - но форвард этим уже пару лет этим занимается. Еще со времен когда НБУ их шпилили по поводу того чтобы не завышали ставки. Вот тогда они схему с "плюсами" и придумали. Одно не понятно - зачем они этой ерундой с "плюсами" маются сейчас? Проблем же со ставками которые у них выходят - вообще быть не должно. И вкладчикам было бы гораздо удобнее - тогда гарантировались бы все проценты полностью (а не как сейчас - добавка не гарантируется). Но маются - видно им это зачем-то надо...