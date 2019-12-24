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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200>

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
4
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 10:35

Уведомление о регламентных работах почему-то навевают воспоминания об обновлении процессинга образца 2015 года.
Надеюсь, что банчик переживет шторм и получится вернуться, но пока понаблюдаю со стороны. Тем более, что у банка сейчас нет убедительных онлайн предложений для того, чтобы рискнуть.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 10:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, если ощадный у меня еще старый жив, то на него с завтрашнего дня будет 15 проц.,или надо идти новый открывать...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:04

Ощадний під депозит

Підкажіть будь ласка.
Маю рахунок "Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслугов. депозитних програм".
Чи буде там 15%?
Востаннє редагувалось konokrad в Вів 19 лип, 2022 13:34, всього редагувалось 1 раз.
konokrad
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:24

  konokrad написав:Підкажіть будь ласка.
Маю рахунок "Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслугов. депозитних програм".
Чи буде там 15%?

Как думаете если один счёт называется "ощадний рахунок" а второй "поточний рахунок для обслуговування депозитных програм" это одно и то же? Это разные счета в принципе. С разными тарифами
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

С 19.07 приподнял %. На месяц с бонусами 19%
THB
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 16:14

  THB написав:С 19.07 приподнял %. На месяц с бонусами 19%

Шо то за продукт такой?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:42

  THB написав:С 19.07 приподнял %. На месяц с бонусами 19%

На сайте информации нет, следовательно, индивидуальные условия. :cry:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 18:20

та все просто - знову зміни (від сьогодні) в умовах по плюсових продуктах + ++ +++

 0,855% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок 1»,
 2,025% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +»,
 5,525% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок ++»,
 11,450% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +++».

https://www.forward-bank.com/deposits/d ... bonus_.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:42

  greenozon написав:та все просто - знову зміни (від сьогодні) в умовах по плюсових продуктах + ++ +++

 0,855% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок 1»,
 2,025% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +»,
 5,525% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок ++»,
 11,450% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +++».

https://www.forward-bank.com/deposits/d ... bonus_.pdf


Не понял. Открываете "ощадный" и получаете 15%. Откуда берется бонус? Или сперва нужно открыть какой-то «Поточний рахунок (1 - + - ++ - +++)», а потом "ощадный". Обычно акции предельно простые, а тут наворочено, что без бутылки не разберешься. :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  darmet написав:сперва нужно открыть какой-то «Поточний рахунок (1 - + - ++ - +++)
Именно вот так. А с него уже не ощадный, а просто соответствующий вклад. Счет "ощадный" это другое. То что наворочено - правда - но форвард этим уже пару лет этим занимается. Еще со времен когда НБУ их шпилили по поводу того чтобы не завышали ставки. Вот тогда они схему с "плюсами" и придумали. Одно не понятно - зачем они этой ерундой с "плюсами" маются сейчас? Проблем же со ставками которые у них выходят - вообще быть не должно. И вкладчикам было бы гораздо удобнее - тогда гарантировались бы все проценты полностью (а не как сейчас - добавка не гарантируется). Но маются - видно им это зачем-то надо...
WallNutPen
 
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