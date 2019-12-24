Додано: Вів 19 лип, 2022 20:53

darmet написав: сперва нужно открыть какой-то «Поточний рахунок (1 - + - ++ - +++) сперва нужно открыть какой-то «Поточний рахунок (1 - + - ++ - +++)

Именно вот так. А с него уже не ощадный, а просто соответствующий вклад. Счет "ощадный" это другое. То что наворочено - правда - но форвард этим уже пару лет этим занимается. Еще со времен когда НБУ их шпилили по поводу того чтобы не завышали ставки. Вот тогда они схему с "плюсами" и придумали. Одно не понятно - зачем они этой ерундой с "плюсами" маются сейчас? Проблем же со ставками которые у них выходят - вообще быть не должно. И вкладчикам было бы гораздо удобнее - тогда гарантировались бы все проценты полностью (а не как сейчас - добавка не гарантируется). Но маются - видно им это зачем-то надо...