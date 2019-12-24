це ніяк не пов'язані речі (Ощадний - окремо, поточні - окремо)
але можна мати весь зоопарк (для тих хто розуміє )
PS і ще один є поточний - для депозитів (простих) !
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лип, 2022 21:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 20 лип, 2022 09:14
Отже, від сьогодні, 20 липня - банк нараховує 15% на залишок по Ощадному рахунку
(від 1000 грн до 300 000)
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