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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
4
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

  darmet написав:«Поточний рахунок (1 - + - ++ - +++)», а потом "ощадный".


це ніяк не пов'язані речі (Ощадний - окремо, поточні - окремо)
але можна мати весь зоопарк (для тих хто розуміє :) )
PS і ще один є поточний - для депозитів (простих) !
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:14

Отже, від сьогодні, 20 липня - банк нараховує 15% на залишок по Ощадному рахунку
(від 1000 грн до 300 000)

https://www.forward-bank.com/potochni-r ... -rakhunok/
greenozon
 
Повідомлень: 13848
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
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1
1
2
  #<1 ... 197198199200
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