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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
4
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

  darmet написав:«Поточний рахунок (1 - + - ++ - +++)», а потом "ощадный".


це ніяк не пов'язані речі (Ощадний - окремо, поточні - окремо)
але можна мати весь зоопарк (для тих хто розуміє :) )
PS і ще один є поточний - для депозитів (простих) !
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:14

Отже, від сьогодні, 20 липня - банк нараховує 15% на залишок по Ощадному рахунку
(від 1000 грн до 300 000)

https://www.forward-bank.com/potochni-r ... -rakhunok/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сберегательный счет...
Вот у меня обычная депозитная карта, сейчас под 9% (пенсионная под 12% есть, но там ограничение по сумме), деньги лежат, на них идут проценты ежедневно, можно снимать и пополнять неограниченно. Но это текущий с картой.
В чем разница-то :(?
З.Ы. В инете поискала, форум почитала, но все же разница какая-то туманная.
"...але можна мати весь зоопарк (для тих хто розуміє :) )" - увы ))).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:16

  Hella написав:Сберегательный счет...
Вот у меня обычная депозитная карта, сейчас под 9% (пенсионная под 12% есть, но там ограничение по сумме), деньги лежат, на них идут проценты ежедневно, можно снимать и пополнять неограниченно. Но это текущий с картой.
В чем разница-то :(?
З.Ы. В инете поискала, форум почитала, но все же разница какая-то туманная.
"...але можна мати весь зоопарк (для тих хто розуміє :) )" - увы ))).

Пенсионная как раз под 9%, а дебетка 12% до 15000 грн.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:44

lloydbanksua Ну может быть, перепутала проценты, но вопрос о другом.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:59

  Hella написав:Сберегательный счет...
Вот у меня обычная депозитная карта, сейчас под 9% (пенсионная под 12% есть, но там ограничение по сумме), деньги лежат, на них идут проценты ежедневно, можно снимать и пополнять неограниченно. Но это текущий с картой.
В чем разница-то :(?
З.Ы. В инете поискала, форум почитала, но все же разница какая-то туманная.
"...але можна мати весь зоопарк (для тих хто розуміє :) )" - увы ))).

А это текущий без карты, но с повышенным %%.
С него можно в ИБ перегнать гроши на карту в любой момент, а можно отправить СЭПом куды нуна. Кстати, и на него быстрее на 1 дн. зачисляются %% и тело депо :idea:
Да и гроши типа защищеннее хранятся -- их нельзя сдернуть, украв реквизиты карты 8)
Но нужно уметь юзать ИБ(апликуху) на ходу, шобы вовремя перегнать нужную сумму на карту. Да и аплипуха вдруХ может не работать (инет, глюки).
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 20 лип, 2022 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:59

Hella разница в разных условиях разных продуктов. Ну хочет банк платить именно на ощадный рахунок 15 %. Вы ж ему в голову не залезите почему так.
WallNutPen
 
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