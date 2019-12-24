це ніяк не пов'язані речі (Ощадний - окремо, поточні - окремо)
але можна мати весь зоопарк (для тих хто розуміє )
PS і ще один є поточний - для депозитів (простих) !
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лип, 2022 21:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 20 лип, 2022 09:14
Отже, від сьогодні, 20 липня - банк нараховує 15% на залишок по Ощадному рахунку
(від 1000 грн до 300 000)
Додано: Сер 20 лип, 2022 09:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сберегательный счет...
Вот у меня обычная депозитная карта, сейчас под 9% (пенсионная под 12% есть, но там ограничение по сумме), деньги лежат, на них идут проценты ежедневно, можно снимать и пополнять неограниченно. Но это текущий с картой.
В чем разница-то ?
З.Ы. В инете поискала, форум почитала, но все же разница какая-то туманная.
"...але можна мати весь зоопарк (для тих хто розуміє )" - увы ))).
Додано: Сер 20 лип, 2022 10:16
Пенсионная как раз под 9%, а дебетка 12% до 15000 грн.
Додано: Сер 20 лип, 2022 10:59
А это текущий без карты, но с повышенным %%.
С него можно в ИБ перегнать гроши на карту в любой момент, а можно отправить СЭПом куды нуна. Кстати, и на него быстрее на 1 дн. зачисляются %% и тело депо
Да и гроши типа защищеннее хранятся -- их нельзя сдернуть, украв реквизиты карты
Но нужно уметь юзать ИБ(апликуху) на ходу, шобы вовремя перегнать нужную сумму на карту. Да и аплипуха вдруХ может не работать (инет, глюки).
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 20 лип, 2022 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 лип, 2022 10:59
Hella разница в разных условиях разных продуктов. Ну хочет банк платить именно на ощадный рахунок 15 %. Вы ж ему в голову не залезите почему так.
Додано: Сер 20 лип, 2022 14:40
В Альфе Ощадный - это Доходный сейф. На него 6,5% при том, что на саму карту проценты не начисляются, на остаток.
Это я могу понять ).
Ладно, запишем в непознанное, но насчет счета подумаем ).
Додано: Сер 20 лип, 2022 14:40
Форвард, зараза, втихаря закрыл мой сберегательный. По крайней мере, в разделе Рахунки его теперь нет. Что интересно, обычный текущий к депозиту от 2017 года не закрыли, а сберегательный от 2017 - закрыли.
Непонятно, в чем разница: почему депозит открыть удалённо можно, даже функция подачи заявки на кредит есть, а за открытием текущего счета надо в отделение?
Кто-нибудь был сегодня в отделении? Как там, народ устраивает очереди за сберегательным? Или можно в любое время приходить?
Додано: Сер 20 лип, 2022 14:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
Где можно посмотреть полную арифметику по депозитам с "текущим счетом с плюсами",
т.е. "счет с плюсом" + бонус = ?
|