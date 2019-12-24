RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 198199200201

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
4
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ничего не удается сделать в приложении, пишет: "не удалось отправить смс, попробуйте позже".
акет
 
Повідомлень: 219
З нами з: 12.11.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Hella написав:В Альфе Ощадный - это Доходный сейф. На него 6,5% при том, что на саму карту проценты не начисляются, на остаток.

Нет, у Альфы есть и ОТДЕЛЬНЫЙ сберсчет(ощадний) с 6.5%, с точно таким-же функционалом как и у Сберегательного текущего тута. И кстати альфовский сбер часто гораздо лучше фунциклирует чем ее ДохСейф
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2708
З нами з: 05.05.21
Подякував: 163 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:55

  candidat написав:Кто-нибудь был сегодня в отделении? Как там, народ устраивает очереди за сберегательным? Или можно в любое время приходить?


Сегодня , в обеденный перерыв (прайм -тайм!) в отд-и в гол. офисе - никого!
10 мин. - и все без лишних вопросов сделано! :)
Vatsyk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 72
З нами з: 03.03.17
Подякував: 26 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 198199200201
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denmayer, ingtrans, melkh, Vatsyk і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 369, 370, 371
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
3705 1602590
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2022 14:36
KVV
Банк Власний Рахунок 1 ... 56, 57, 58
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
579 524209
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2022 13:48
Citizen_D
О.Bank 1 ... 98, 99, 100
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
991 164554
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2022 12:14
ScaryBee

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.