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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лип, 2022 14:52
Ничего не удается сделать в приложении, пишет: "не удалось отправить смс, попробуйте позже".
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акет
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Додано: Сер 20 лип, 2022 14:55
Hella написав:
В Альфе Ощадный - это Доходный сейф. На него 6,5% при том, что на саму карту проценты не начисляются, на остаток.
Нет, у Альфы есть и ОТДЕЛЬНЫЙ сберсчет(ощадний) с 6.5%, с точно таким-же функционалом как и у Сберегательного текущего тута. И кстати альфовский сбер часто гораздо лучше фунциклирует чем ее ДохСейф
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Amethyst
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Додано: Сер 20 лип, 2022 14:55
candidat написав:
Кто-нибудь был сегодня в отделении? Как там, народ устраивает очереди за сберегательным? Или можно в любое время приходить?
Сегодня , в обеденный перерыв (прайм -тайм!) в отд-и в гол. офисе - никого!
10 мин. - и все без лишних вопросов сделано!
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Vatsyk
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