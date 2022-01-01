Додано: Сер 20 лип, 2022 15:21

allpositions написав: Форвард где-то, похоже, прикупил подпорченные доллары, которые шли на инкассо. Ну, или в хранилище устроили обеденный стол и купюры использовали вместо салфеток.

Вчера получал доллары в Киеве на отделении. Сегодня понес в другой банк переложить, а кассир говорит, что на всех купюрах жирные пятна в ультрафиолете видны и такие купюры по инструкции НБУ могут приниматься только на инкассо.

И всё бы ничего, но близкий родственник из другого города в другой области столкнулся с той же проблемой: получил в понедельник в форварде деньги, пошел переложить их в другой банк, а там его бортанули с пояснением, что купюры "зажиренные" и такие не принимаются. Форвард где-то, похоже, прикупил подпорченные доллары, которые шли на инкассо. Ну, или в хранилище устроили обеденный стол и купюры использовали вместо салфеток.Вчера получал доллары в Киеве на отделении. Сегодня понес в другой банк переложить, а кассир говорит, что на всех купюрах жирные пятна в ультрафиолете видны и такие купюры по инструкции НБУ могут приниматься только на инкассо.И всё бы ничего, но близкий родственник из другого города в другой области столкнулся с той же проблемой: получил в понедельник в форварде деньги, пошел переложить их в другой банк, а там его бортанули с пояснением, что купюры "зажиренные" и такие не принимаются.

Вам врет тот банк который отказал принимать деньги. Нет такой инструкции НБУ которая требует принимать засаленные деньги только на инкассо. Я вам больше скажу - во времена тетушки Го НБУ самоустранился от вопросов связанных с оборотом наличной иностранной валюты у по сути вовсе убрал какие либо свои требования по определению платежеспособности банкнот иностранной валюты (по ним кстати банкноты с пятнами, надрывами, даже не большими отверстиями банки принимать были обязаны). Зато НБУ обязал банки разработать свои собственные положения (каждый банк свое) где и предусмотреть критерии тех банкнот которые банки принимают и тех которые нет - вот в итоге и получилось что банки попридумывали такие свои положения что теперь принимают только новье. Ну а страдают от этого только простые клиенты банков