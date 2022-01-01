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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лип, 2022 14:51
Форвард где-то, похоже, прикупил подпорченные доллары, которые шли на инкассо. Ну, или в хранилище устроили обеденный стол и купюры использовали вместо салфеток.
Вчера получал доллары в Киеве на отделении. Сегодня понес в другой банк переложить, а кассир говорит, что на всех купюрах жирные пятна в ультрафиолете видны и такие купюры по инструкции НБУ могут приниматься только на инкассо.
И всё бы ничего, но близкий родственник из другого города в другой области столкнулся с той же проблемой: получил в понедельник в форварде деньги, пошел переложить их в другой банк, а там его бортанули с пояснением, что купюры "зажиренные" и такие не принимаются.
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allpositions
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Додано: Сер 20 лип, 2022 14:52
Ничего не удается сделать в приложении, пишет: "не удалось отправить смс, попробуйте позже".
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акет
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Додано: Сер 20 лип, 2022 14:55
Hella написав:
В Альфе Ощадный - это Доходный сейф. На него 6,5% при том, что на саму карту проценты не начисляются, на остаток.
Нет, у Альфы есть и ОТДЕЛЬНЫЙ сберсчет(ощадний) с 6.5%, с точно таким-же функционалом как и у Сберегательного текущего тута. И кстати альфовский сбер часто гораздо лучше фунциклирует чем ее ДохСейф
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Amethyst
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Додано: Сер 20 лип, 2022 14:55
candidat написав:
Кто-нибудь был сегодня в отделении? Как там, народ устраивает очереди за сберегательным? Или можно в любое время приходить?
Сегодня , в обеденный перерыв (прайм -тайм!) в отд-и в гол. офисе - никого!
10 мин. - и все без лишних вопросов сделано!
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Vatsyk
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Додано: Сер 20 лип, 2022 15:02
Vatsyk написав: candidat написав:
Кто-нибудь был сегодня в отделении? Как там, народ устраивает очереди за сберегательным? Или можно в любое время приходить?
Сегодня , в обеденный перерыв (прайм -тайм!) в отд-и в гол. офисе - никого!
10 мин. - и все без лишних вопросов сделано!
Аналогично, всюду пусто. Сидят сотрудники скучают. Обслуживают моментально.
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allpositions
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Додано: Сер 20 лип, 2022 15:21
allpositions написав:
Форвард где-то, похоже, прикупил подпорченные доллары, которые шли на инкассо. Ну, или в хранилище устроили обеденный стол и купюры использовали вместо салфеток.
Вчера получал доллары в Киеве на отделении. Сегодня понес в другой банк переложить, а кассир говорит, что на всех купюрах жирные пятна в ультрафиолете видны и такие купюры по инструкции НБУ могут приниматься только на инкассо.
И всё бы ничего, но близкий родственник из другого города в другой области столкнулся с той же проблемой: получил в понедельник в форварде деньги, пошел переложить их в другой банк, а там его бортанули с пояснением, что купюры "зажиренные" и такие не принимаются.
Вам врет тот банк который отказал принимать деньги. Нет такой инструкции НБУ которая требует принимать засаленные деньги только на инкассо. Я вам больше скажу - во времена тетушки Го НБУ самоустранился от вопросов связанных с оборотом наличной иностранной валюты у по сути вовсе убрал какие либо свои требования по определению платежеспособности банкнот иностранной валюты (по ним кстати банкноты с пятнами, надрывами, даже не большими отверстиями банки принимать были обязаны). Зато НБУ обязал банки разработать свои собственные положения (каждый банк свое) где и предусмотреть критерии тех банкнот которые банки принимают и тех которые нет - вот в итоге и получилось что банки попридумывали такие свои положения что теперь принимают только новье. Ну а страдают от этого только простые клиенты банков
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WallNutPen
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Додано: Сер 20 лип, 2022 15:47
WallNutPen написав: allpositions написав:
Форвард где-то, похоже, прикупил подпорченные доллары, которые шли на инкассо. Ну, или в хранилище устроили обеденный стол и купюры использовали вместо салфеток.
Вчера получал доллары в Киеве на отделении. Сегодня понес в другой банк переложить, а кассир говорит, что на всех купюрах жирные пятна в ультрафиолете видны и такие купюры по инструкции НБУ могут приниматься только на инкассо.
И всё бы ничего, но близкий родственник из другого города в другой области столкнулся с той же проблемой: получил в понедельник в форварде деньги, пошел переложить их в другой банк, а там его бортанули с пояснением, что купюры "зажиренные" и такие не принимаются.
Вам врет тот банк который отказал принимать деньги. Нет такой инструкции НБУ которая требует принимать засаленные деньги только на инкассо. Я вам больше скажу - во времена тетушки Го НБУ самоустранился от вопросов связанных с оборотом наличной иностранной валюты у по сути вовсе убрал какие либо свои требования по определению платежеспособности банкнот иностранной валюты (по ним кстати банкноты с пятнами, надрывами, даже не большими отверстиями банки принимать были обязаны). Зато НБУ обязал банки разработать свои собственные положения (каждый банк свое) где и предусмотреть критерии тех банкнот которые банки принимают и тех которые нет - вот в итоге и получилось что банки попридумывали такие свои положения что теперь принимают только новье. Ну а страдают от этого только простые клиенты банков
Это потому, что доллары, не являясь официальным платежным средством в Украине, являют собой по сути очень дорогие фантики, и тут, как в детстве: я не поменяю свой вкладыш от жвачки на твой, т.к. он у тебя помятый. А в помятом виде менялись только редкие экземпляры. По аналогии, как купюра в 2 доллара.
Интересно, если принести в наш банк долларовую купюру какого-нибудь 1977 года (или еще раньше), но в идеальном состоянии, ее примут, как нормальную? Или тоже на инкассо? А ведь в США любая купюра начиная с 1775 года должна приниматься к оплате.
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candidat
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Додано: Сер 20 лип, 2022 16:06
candidat написав:
Интересно, если принести в наш банк долларовую купюру какого-нибудь 1977 года (или еще раньше), но в идеальном состоянии, ее примут, как нормальную?
купюру якогось 90-го року довго брати не хотіли(в рвс)
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chipmunk
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Додано: Сер 20 лип, 2022 16:12
chipmunk написав: candidat написав:
Интересно, если принести в наш банк долларовую купюру какого-нибудь 1977 года (или еще раньше), но в идеальном состоянии, ее примут, как нормальную?
купюру якогось 90-го року довго брати не хотіли(в рвс)
А, так это у любителей долларов под матрасом дополнительный геморрой: надо периодически из-под матраса доставать и заменять на новые, теряя на купле-продаже?
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candidat
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Сер 20 лип, 2022 16:01
klug
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