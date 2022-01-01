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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 199200201202

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
4
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 17:27

  allpositions написав:Форвард где-то, похоже, прикупил подпорченные доллары, которые шли на инкассо. Ну, или в хранилище устроили обеденный стол и купюры использовали вместо салфеток. :?:
Вчера получал доллары в Киеве на отделении. Сегодня понес в другой банк переложить, а кассир говорит, что на всех купюрах жирные пятна в ультрафиолете видны и такие купюры по инструкции НБУ могут приниматься только на инкассо. :evil:
И всё бы ничего, но близкий родственник из другого города в другой области столкнулся с той же проблемой: получил в понедельник в форварде деньги, пошел переложить их в другой банк, а там его бортанули с пояснением, что купюры "зажиренные" и такие не принимаются. :twisted:

Сало заворачивали, ИМХО. :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 17:30

  darmet написав:Был на ул. Григоренко (Киев)

може Драгоманова, чи відкрили нове відділення? (уточнюю, бо 4.5 місяців не був в Києві)
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 17:49

  novichok написав:
  darmet написав:Был на ул. Григоренко (Киев)

може Драгоманова, чи відкрили нове відділення? (уточнюю, бо 4.5 місяців не був в Києві)

Так, Драгоманова. Помилився.
darmet
 
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  #<1 ... 199200201202
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