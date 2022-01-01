allpositions написав:Форвард где-то, похоже, прикупил подпорченные доллары, которые шли на инкассо. Ну, или в хранилище устроили обеденный стол и купюры использовали вместо салфеток. Вчера получал доллары в Киеве на отделении. Сегодня понес в другой банк переложить, а кассир говорит, что на всех купюрах жирные пятна в ультрафиолете видны и такие купюры по инструкции НБУ могут приниматься только на инкассо. И всё бы ничего, но близкий родственник из другого города в другой области столкнулся с той же проблемой: получил в понедельник в форварде деньги, пошел переложить их в другой банк, а там его бортанули с пояснением, что купюры "зажиренные" и такие не принимаются.
Очередной глюк от Форварда. Был у меня Ощадний. Захотел в свете нового процента на остаток перекинуть туда деньги. Открываю банкинг, а там "Рахунків немає". Сначала подумал, что закрыли за длительную неактивность. Но решил все-таки проверить. Позвонил на ГЛ, консультант проверяет, и оказывается, что счет и теперь живее всех живых. Почему не отображается, не знает. Говорит, делайте скриншот, отправляйте через форму обратной связи в приложении. Офигеть! У кого-нибудь еще было такое, что счет в ИБ потерялся? Долго такое чинят? И еще один вопрос. Из-за их глюка, т.е. по их вине я не смог перевести деньги. Какие перспективы получить за это соответствующую потерям сумму или другой сорри-бонус?
Тут писали, что по окончании депозита всю сумму вроде сразу отдают, а не по 7 тысяч. Я правильно понял? А если депозит закончился больше месяца назад и так и валяется на карте всё это время, то сейчас тоже могут всю сумму отдать? Кстати, а если тело закончившегося депозита переместить с карты, на которую был выплачен, например, на ощадный, то деньги перестают считаться депозитными и одной суммой уже не отдаются?