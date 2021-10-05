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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 199200201202

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
4
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 17:27

  allpositions написав:Форвард где-то, похоже, прикупил подпорченные доллары, которые шли на инкассо. Ну, или в хранилище устроили обеденный стол и купюры использовали вместо салфеток. :?:
Вчера получал доллары в Киеве на отделении. Сегодня понес в другой банк переложить, а кассир говорит, что на всех купюрах жирные пятна в ультрафиолете видны и такие купюры по инструкции НБУ могут приниматься только на инкассо. :evil:
И всё бы ничего, но близкий родственник из другого города в другой области столкнулся с той же проблемой: получил в понедельник в форварде деньги, пошел переложить их в другой банк, а там его бортанули с пояснением, что купюры "зажиренные" и такие не принимаются. :twisted:

Сало заворачивали, ИМХО. :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 17:30

  darmet написав:Был на ул. Григоренко (Киев)

може Драгоманова, чи відкрили нове відділення? (уточнюю, бо 4.5 місяців не був в Києві)
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 17:49

  novichok написав:
  darmet написав:Был на ул. Григоренко (Киев)

може Драгоманова, чи відкрили нове відділення? (уточнюю, бо 4.5 місяців не був в Києві)

Так, Драгоманова. Помилився.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 18:52

  WallNutPen написав:Вам врет тот банк который отказал принимать деньги. Нет такой инструкции НБУ которая требует принимать засаленные деньги только на инкассо. Я вам больше скажу - во времена тетушки Го НБУ самоустранился от вопросов связанных с оборотом наличной иностранной валюты у по сути вовсе убрал какие либо свои требования по определению платежеспособности банкнот иностранной валюты (по ним кстати банкноты с пятнами, надрывами, даже не большими отверстиями банки принимать были обязаны). Зато НБУ обязал банки разработать свои собственные положения (каждый банк свое) где и предусмотреть критерии тех банкнот которые банки принимают и тех которые нет - вот в итоге и получилось что банки попридумывали такие свои положения что теперь принимают только новье. Ну а страдают от этого только простые клиенты банков :(


Ну, тут уже не знаю, кто из них маразмом страдает, но факт в том, что в двух разных банках из ТОП-10 в разных городах отказались брать купюры из форварда из-за "жирных" пятен.
allpositions
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 22:50

Очередной глюк от Форварда. Был у меня Ощадний. Захотел в свете нового процента на остаток перекинуть туда деньги. Открываю банкинг, а там "Рахунків немає". Сначала подумал, что закрыли за длительную неактивность. Но решил все-таки проверить. Позвонил на ГЛ, консультант проверяет, и оказывается, что счет и теперь живее всех живых. Почему не отображается, не знает. Говорит, делайте скриншот, отправляйте через форму обратной связи в приложении. Офигеть! У кого-нибудь еще было такое, что счет в ИБ потерялся? Долго такое чинят?
И еще один вопрос. Из-за их глюка, т.е. по их вине я не смог перевести деньги. Какие перспективы получить за это соответствующую потерям сумму или другой сорри-бонус?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 04:52

Тут писали, что по окончании депозита всю сумму вроде сразу отдают, а не по 7 тысяч. Я правильно понял?
А если депозит закончился больше месяца назад и так и валяется на карте всё это время, то сейчас тоже могут всю сумму отдать?
Кстати, а если тело закончившегося депозита переместить с карты, на которую был выплачен, например, на ощадный, то деньги перестают считаться депозитными и одной суммой уже не отдаются?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 17:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

:arrow:
Востаннє редагувалось stas_rst в Чет 21 лип, 2022 18:14, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 17:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

тоже интересует как происходит вылата депо под фонд. одной суммой 200К? или надо будет ехать 2 раза в отделение в соседнюю область?
Andey
 
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  #<1 ... 199200201202
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