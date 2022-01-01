allpositions написав:Форвард где-то, похоже, прикупил подпорченные доллары, которые шли на инкассо. Ну, или в хранилище устроили обеденный стол и купюры использовали вместо салфеток. Вчера получал доллары в Киеве на отделении. Сегодня понес в другой банк переложить, а кассир говорит, что на всех купюрах жирные пятна в ультрафиолете видны и такие купюры по инструкции НБУ могут приниматься только на инкассо. И всё бы ничего, но близкий родственник из другого города в другой области столкнулся с той же проблемой: получил в понедельник в форварде деньги, пошел переложить их в другой банк, а там его бортанули с пояснением, что купюры "зажиренные" и такие не принимаются.
WallNutPen написав:Вам врет тот банк который отказал принимать деньги. Нет такой инструкции НБУ которая требует принимать засаленные деньги только на инкассо. Я вам больше скажу - во времена тетушки Го НБУ самоустранился от вопросов связанных с оборотом наличной иностранной валюты у по сути вовсе убрал какие либо свои требования по определению платежеспособности банкнот иностранной валюты (по ним кстати банкноты с пятнами, надрывами, даже не большими отверстиями банки принимать были обязаны). Зато НБУ обязал банки разработать свои собственные положения (каждый банк свое) где и предусмотреть критерии тех банкнот которые банки принимают и тех которые нет - вот в итоге и получилось что банки попридумывали такие свои положения что теперь принимают только новье. Ну а страдают от этого только простые клиенты банков
Ну, тут уже не знаю, кто из них маразмом страдает, но факт в том, что в двух разных банках из ТОП-10 в разных городах отказались брать купюры из форварда из-за "жирных" пятен.
Очередной глюк от Форварда. Был у меня Ощадний. Захотел в свете нового процента на остаток перекинуть туда деньги. Открываю банкинг, а там "Рахунків немає". Сначала подумал, что закрыли за длительную неактивность. Но решил все-таки проверить. Позвонил на ГЛ, консультант проверяет, и оказывается, что счет и теперь живее всех живых. Почему не отображается, не знает. Говорит, делайте скриншот, отправляйте через форму обратной связи в приложении. Офигеть! У кого-нибудь еще было такое, что счет в ИБ потерялся? Долго такое чинят? И еще один вопрос. Из-за их глюка, т.е. по их вине я не смог перевести деньги. Какие перспективы получить за это соответствующую потерям сумму или другой сорри-бонус?
Тут писали, что по окончании депозита всю сумму вроде сразу отдают, а не по 7 тысяч. Я правильно понял? А если депозит закончился больше месяца назад и так и валяется на карте всё это время, то сейчас тоже могут всю сумму отдать? Кстати, а если тело закончившегося депозита переместить с карты, на которую был выплачен, например, на ощадный, то деньги перестают считаться депозитными и одной суммой уже не отдаются?
Andey написав:тоже интересует как происходит вылата депо под фонд. одной суммой 200К? или надо будет ехать 2 раза в отделение в соседнюю область?
В отделении подчеркнули, что выдают тело депозита без всяких там 7 тысяч в день, если тело выплачивается на текущий счет. Насчет по 100 тысяч в день или нет, как-то не уточнил. Но если тело выплатится на карту, будет по умолчанию по 7 тысяч в день. Сказали, что в таком случае надо писать какую-то бумагу на рассмотрение увеличения лимита, и рассматривается только по вторникам и четвергам. Как-то так. Я пока не сильно копал, у меня и депозита-то нет, просто присматриваюсь.
candidat написав:Очередной глюк от Форварда. Был у меня Ощадний. Захотел в свете нового процента на остаток перекинуть туда деньги. Открываю банкинг, а там "Рахунків немає". Сначала подумал, что закрыли за длительную неактивность. Но решил все-таки проверить. Позвонил на ГЛ, консультант проверяет, и оказывается, что счет и теперь живее всех живых. Почему не отображается, не знает. Говорит, делайте скриншот, отправляйте через форму обратной связи в приложении. Офигеть! У кого-нибудь еще было такое, что счет в ИБ потерялся? Долго такое чинят? И еще один вопрос. Из-за их глюка, т.е. по их вине я не смог перевести деньги. Какие перспективы получить за это соответствующую потерям сумму или другой сорри-бонус?
Продолжение истории. Позвонили из банка и сообщили, что мой Ощадный таки оказался закрытым. На мой резонный вопрос, мол, а чего ж вчера сказали, что активный, начали плести, что база не обновилась и всё такое. Главный прикол был дальше. Прихожу в отделение за новым Ощадным, рассказываю эту историю, как пообщался с ГЛ, и как они говорили, то активный, то неактивный, на что мне говорят, мол, сейчас проверим. Смотрит и выдает мне в ответ, что Ощадный закрыт по моему заявлению. Я малость офигеваю. Говорю, что что-то не помню такого, чтоб я заявление писал. Наверное, давно было, чтоб я вдруг такое мог забыть. Проверяет. Дата заявления - 13 июня 2022 года. Как вам такое? Это я, что ли, не приходя в сознание, явился месяц назад в отделение, накатал заяву, а теперь ничего не помню? Офигеть! Или, чего хуже, они сами за меня заяву накатали и подпись подделали.
Сто лет не пользовался Ощадным, напомните, какие по нему регламенты на зачисление и списание? По картам в приложении ведут две колонки: Дата операціі, Дата валютування. А по Ощадному только Дата операції. 1) если перевел в приложении между своими счетами с карты на Ощадный в операционное время, зачисление на Ощадный в тот же день? 2) то же самое, но вечером, вне операционного времени, когда зачисление? Вчера, 21 июля, такую операцию и провел, в выписке по Ощадному указано, что дата операции - 21 июля. Это означает, что деньги уже на Ощадном? 3) по Ощадному, как по картам, процент за день зачисления тоже начисляется, или, как по депозиту, со следующего дня? 4) при переводе с Ощадного сумма перевода списывается в тот же день?
Ну и, само собой, самый интересный вопрос: по Ощадному Форвард тоже любит зачислять проценты задним числом, как по Депозитке и Коко?