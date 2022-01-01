Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:01

candidat написав: Очередной глюк от Форварда. Был у меня Ощадний. Захотел в свете нового процента на остаток перекинуть туда деньги. Открываю банкинг, а там "Рахунків немає". Сначала подумал, что закрыли за длительную неактивность. Но решил все-таки проверить. Позвонил на ГЛ, консультант проверяет, и оказывается, что счет и теперь живее всех живых. Почему не отображается, не знает. Говорит, делайте скриншот, отправляйте через форму обратной связи в приложении. Офигеть! У кого-нибудь еще было такое, что счет в ИБ потерялся? Долго такое чинят?

И еще один вопрос. Из-за их глюка, т.е. по их вине я не смог перевести деньги. Какие перспективы получить за это соответствующую потерям сумму или другой сорри-бонус? Очередной глюк от Форварда. Был у меня Ощадний. Захотел в свете нового процента на остаток перекинуть туда деньги. Открываю банкинг, а там "Рахунків немає". Сначала подумал, что закрыли за длительную неактивность. Но решил все-таки проверить. Позвонил на ГЛ, консультант проверяет, и оказывается, что счет и теперь живее всех живых. Почему не отображается, не знает. Говорит, делайте скриншот, отправляйте через форму обратной связи в приложении. Офигеть! У кого-нибудь еще было такое, что счет в ИБ потерялся? Долго такое чинят?И еще один вопрос. Из-за их глюка, т.е. по их вине я не смог перевести деньги. Какие перспективы получить за это соответствующую потерям сумму или другой сорри-бонус?

Продолжение истории. Позвонили из банка и сообщили, что мой Ощадный таки оказался закрытым. На мой резонный вопрос, мол, а чего ж вчера сказали, что активный, начали плести, что база не обновилась и всё такое.Главный прикол был дальше. Прихожу в отделение за новым Ощадным, рассказываю эту историю, как пообщался с ГЛ, и как они говорили, то активный, то неактивный, на что мне говорят, мол, сейчас проверим. Смотрит и выдает мне в ответ, что Ощадный закрыт по моему заявлению. Я малость офигеваю. Говорю, что что-то не помню такого, чтоб я заявление писал. Наверное, давно было, чтоб я вдруг такое мог забыть. Проверяет. Дата заявления - 13 июня 2022 года.Как вам такое? Это я, что ли, не приходя в сознание, явился месяц назад в отделение, накатал заяву, а теперь ничего не помню? Офигеть!Или, чего хуже, они сами за меня заяву накатали и подпись подделали.Сто лет не пользовался Ощадным, напомните, какие по нему регламенты на зачисление и списание? По картам в приложении ведут две колонки: Дата операціі, Дата валютування. А по Ощадному только Дата операції.1) если перевел в приложении между своими счетами с карты на Ощадный в операционное время, зачисление на Ощадный в тот же день?2) то же самое, но вечером, вне операционного времени, когда зачисление? Вчера, 21 июля, такую операцию и провел, в выписке по Ощадному указано, что дата операции - 21 июля. Это означает, что деньги уже на Ощадном?3) по Ощадному, как по картам, процент за день зачисления тоже начисляется, или, как по депозиту, со следующего дня?4) при переводе с Ощадного сумма перевода списывается в тот же день?Ну и, само собой, самый интересный вопрос: по Ощадному Форвард тоже любит зачислять проценты задним числом, как по Депозитке и Коко?