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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 200201202203

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
4
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:05

  candidat написав:
3) по Ощадному, как по картам, процент за день зачисления тоже начисляется, или, как по депозиту, со следующего дня?
4) при переводе с Ощадного сумма перевода списывается в тот же день?

3.как по депозиту, со следующего дня
4.списывается в тот же день
vollena71
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  #<1 ... 200201202203
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