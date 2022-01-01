|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:05
candidat написав:
3) по Ощадному, как по картам, процент за день зачисления тоже начисляется, или, как по депозиту, со следующего дня?
4) при переводе с Ощадного сумма перевода списывается в тот же день?
3.как по депозиту, со следующего дня
4.списывается в тот же день
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2719
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 522 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:33
Ощадный можно открыть в мини офисе? Или там только карты оформляют?
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1128
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|44
|20485
|
П'ят 22 лип, 2022 11:32
Женя00
|
|3739
|1641392
|
|
|75
|125424
|
П'ят 22 лип, 2022 10:48
klug
|