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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 200201202203

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:05

  candidat написав:
3) по Ощадному, как по картам, процент за день зачисления тоже начисляется, или, как по депозиту, со следующего дня?
4) при переводе с Ощадного сумма перевода списывается в тот же день?

3.как по депозиту, со следующего дня
4.списывается в тот же день
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:33

Ощадный можно открыть в мини офисе? Или там только карты оформляют?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 12:39

  demichh написав:Депо деньги тоже больше 100 тыс./день не выдают.

Жоден банк не видає.
Обмеження НБУ.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:54

  flyman написав:
  demichh написав:Депо деньги тоже больше 100 тыс./день не выдают.

Жоден банк не видає.
Обмеження НБУ.

Не правду пишете. Зависит от региона и решения руководителя отделения. Я несколько раз получал валютой в эквиваленте больше 100к грн. за раз
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:29

  vollena71 написав:
  candidat написав:
3) по Ощадному, как по картам, процент за день зачисления тоже начисляется, или, как по депозиту, со следующего дня?
4) при переводе с Ощадного сумма перевода списывается в тот же день?

3.как по депозиту, со следующего дня
4.списывается в тот же день

Нашел Істотні характеристики по Ощадному, так там написано:
"Проценти на залишки коштів, які знаходяться на Рахунку на кінець
кожного дня, нараховуються виходячи з фактичної кількості днів у місяці та
році (факт/факт)"
Вроде выходит, если зачисление день в день, то на конец дня должно считаться, что деньги на счету, и за этот день должны начислить проценты.
candidat
 
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  #<1 ... 200201202203
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