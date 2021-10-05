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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:05
candidat написав:
3) по Ощадному, как по картам, процент за день зачисления тоже начисляется, или, как по депозиту, со следующего дня?
4) при переводе с Ощадного сумма перевода списывается в тот же день?
3.как по депозиту, со следующего дня
4.списывается в тот же день
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vollena71
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:33
Ощадный можно открыть в мини офисе? Или там только карты оформляют?
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 12:39
demichh написав:
Депо деньги тоже больше 100 тыс./день не выдают.
Жоден банк не видає.
Обмеження НБУ.
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flyman
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:54
flyman написав: demichh написав:
Депо деньги тоже больше 100 тыс./день не выдают.
Жоден банк не видає.
Обмеження НБУ.
Не правду пишете. Зависит от региона и решения руководителя отделения. Я несколько раз получал валютой в эквиваленте больше 100к грн. за раз
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WallNutPen
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1
Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:29
vollena71 написав: candidat написав:
3) по Ощадному, как по картам, процент за день зачисления тоже начисляется, или, как по депозиту, со следующего дня?
4) при переводе с Ощадного сумма перевода списывается в тот же день?
3.как по депозиту, со следующего дня
4.списывается в тот же день
Нашел Істотні характеристики по Ощадному, так там написано:
"Проценти на залишки коштів, які знаходяться на Рахунку на кінець
кожного дня, нараховуються виходячи з фактичної кількості днів у місяці та
році (факт/факт)"
Вроде выходит, если зачисление день в день, то на конец дня должно считаться, что деньги на счету, и за этот день должны начислить проценты.
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candidat
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:27
И когда проценты отобразятся на ощадном счету? В первый день месяца?
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Порт
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:29
Порт написав:
И когда проценты отобразятся на ощадном счету? В первый день месяца?
Так.
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darmet
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Додано: Суб 23 лип, 2022 08:16
Зняв з Депозитка в банкоматі Приват комісія 15грн. Декілька місяців нічого не знімав. Тепер ввели комісію на суму до 1000грн.?
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Zochan
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Додано: Суб 23 лип, 2022 08:55
Zochan написав:
Зняв з Депозитка в банкоматі Приват комісія 15грн. Декілька місяців нічого не знімав. Тепер ввели комісію на суму до 1000грн.?
Виходить так...
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darmet
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Додано: Суб 23 лип, 2022 13:32
Zochan написав:
Зняв з Депозитка в банкоматі Приват комісія 15грн. Декілька місяців нічого не знімав. Тепер ввели комісію на суму до 1000грн.?
Плата за видачу готівкових грошових коштів в межах залишку на Рахунку:
. в банкоматах АТ «БАНК ФОРВАРД»1
:
- від 0 до 5 000,00 грн. не тарифікується
- від 5 000,01 до 50 000,00 грн. 0,5%
- від 50 000,01 1%
в банкоматах та пунктах видачі готівки/касах інших банків
на
території України
1,5% (мін. 15 грн.)
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