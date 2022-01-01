|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лип, 2022 14:43
J написав: Zochan написав:
Зняв з Депозитка в банкоматі Приват комісія 15грн. Декілька місяців нічого не знімав. Тепер ввели комісію на суму до 1000грн.?
Плата за видачу готівкових грошових коштів в межах залишку на Рахунку:
. в банкоматах АТ «БАНК ФОРВАРД»1
:
- від 0 до 5 000,00 грн. не тарифікується
- від 5 000,01 до 50 000,00 грн. 0,5%
- від 50 000,01 1%
в банкоматах та пунктах видачі готівки/касах інших банків
на
території України
1,5% (мін. 15 грн.)
В тарифах в приложении пишет следующее (карта Коко дебет):
Банкоматы и кассы на территории Украины от 0 до 3000 грн.: не тарифицируется
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1132
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лип, 2022 16:19
lloydbanksua так топикстартер четко написал что снимал деньги с депозитки. А это насколько я помню совсем другая карта чем Коко и у нее наверняка какие-то свои особенности по тарифам.
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 662
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 лип, 2022 22:04
WallNutPen написав:
А это насколько я помню совсем другая карта чем Коко и у нее наверняка какие-то свои особенности по тарифам.
все верно
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5162
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 720 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|262
|407499
|
|
|148
|210392
|
Суб 23 лип, 2022 20:56
la9
|
|3754
|1675815
|
|