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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лип, 2022 14:43
J написав: Zochan написав:
Зняв з Депозитка в банкоматі Приват комісія 15грн. Декілька місяців нічого не знімав. Тепер ввели комісію на суму до 1000грн.?
Плата за видачу готівкових грошових коштів в межах залишку на Рахунку:
. в банкоматах АТ «БАНК ФОРВАРД»1
:
- від 0 до 5 000,00 грн. не тарифікується
- від 5 000,01 до 50 000,00 грн. 0,5%
- від 50 000,01 1%
в банкоматах та пунктах видачі готівки/касах інших банків
на
території України
1,5% (мін. 15 грн.)
В тарифах в приложении пишет следующее (карта Коко дебет):
Банкоматы и кассы на территории Украины от 0 до 3000 грн.: не тарифицируется
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lloydbanksua
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Додано: Суб 23 лип, 2022 16:19
lloydbanksua так топикстартер четко написал что снимал деньги с депозитки. А это насколько я помню совсем другая карта чем Коко и у нее наверняка какие-то свои особенности по тарифам.
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WallNutPen
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Додано: Суб 23 лип, 2022 22:04
WallNutPen написав:
А это насколько я помню совсем другая карта чем Коко и у нее наверняка какие-то свои особенности по тарифам.
все верно
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Goodman
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Додано: Пон 25 лип, 2022 11:07
Господа, думаю тянуть деньги после окончания депо в Альянсе через ИБ Форварда без комиссии. Как сейчас себя чувствует форвард? Можно потом с форварда на Сенс банк (альфу) перегнать без комиссии? Пропускает форвард без проблем?
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Алексей77
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Додано: Пон 25 лип, 2022 11:16
Алексей77 написав:
Господа, думаю тянуть деньги после окончания депо в Альянсе через ИБ Форварда без комиссии. Как сейчас себя чувствует форвард? Можно потом с форварда на Сенс банк (альфу) перегнать без комиссии? Пропускает форвард без проблем?
можно тянути всьома безкоштовними додатками враховуючи коміссії при переказі коштів або зняття готівки.
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sens
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Додано: Пон 25 лип, 2022 11:18
Снимал в кассе форварда 6000 грн с карты easypay, в выписке сняло 6600 грн, т.е. на 10% больше, на следующий день 600 грн вернулись на карту. Хотел снять больше, но в кассе сказали, что можно 6000 грн/день снимать.
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акет
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Додано: Пон 25 лип, 2022 12:35
Алексей77 написав:
Господа, думаю тянуть деньги после окончания депо в Альянсе через ИБ Форварда без комиссии. Как сейчас себя чувствует форвард? Можно потом с форварда на Сенс банк (альфу) перегнать без комиссии? Пропускает форвард без проблем?
Форвард потом выпускает с очень не большими лимитами 6000 - 7000 в день в зависимости от способа. Но способы можно комбинировать. Поэтому не рекомендую. Гемор. Но не могу понять вашу логику - зачем вам прокладка в виде форварда? Тяните сразу альфой
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WallNutPen
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