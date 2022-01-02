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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 201202203204

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:43

  J написав:
  Zochan написав:Зняв з Депозитка в банкоматі Приват комісія 15грн. Декілька місяців нічого не знімав. Тепер ввели комісію на суму до 1000грн.?

Плата за видачу готівкових грошових коштів в межах залишку на Рахунку:
. в банкоматах АТ «БАНК ФОРВАРД»1
:
- від 0 до 5 000,00 грн. не тарифікується
- від 5 000,01 до 50 000,00 грн. 0,5%
- від 50 000,01 1%

в банкоматах та пунктах видачі готівки/касах інших банків на
території України
1,5% (мін. 15 грн.)

В тарифах в приложении пишет следующее (карта Коко дебет):
Банкоматы и кассы на территории Украины от 0 до 3000 грн.: не тарифицируется
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:19

lloydbanksua так топикстартер четко написал что снимал деньги с депозитки. А это насколько я помню совсем другая карта чем Коко и у нее наверняка какие-то свои особенности по тарифам.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 22:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  WallNutPen написав:А это насколько я помню совсем другая карта чем Коко и у нее наверняка какие-то свои особенности по тарифам.

все верно
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Господа, думаю тянуть деньги после окончания депо в Альянсе через ИБ Форварда без комиссии. Как сейчас себя чувствует форвард? Можно потом с форварда на Сенс банк (альфу) перегнать без комиссии? Пропускает форвард без проблем?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:16

  Алексей77 написав:Господа, думаю тянуть деньги после окончания депо в Альянсе через ИБ Форварда без комиссии. Как сейчас себя чувствует форвард? Можно потом с форварда на Сенс банк (альфу) перегнать без комиссии? Пропускает форвард без проблем?


можно тянути всьома безкоштовними додатками враховуючи коміссії при переказі коштів або зняття готівки.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Снимал в кассе форварда 6000 грн с карты easypay, в выписке сняло 6600 грн, т.е. на 10% больше, на следующий день 600 грн вернулись на карту. Хотел снять больше, но в кассе сказали, что можно 6000 грн/день снимать.
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:35

  Алексей77 написав:Господа, думаю тянуть деньги после окончания депо в Альянсе через ИБ Форварда без комиссии. Как сейчас себя чувствует форвард? Можно потом с форварда на Сенс банк (альфу) перегнать без комиссии? Пропускает форвард без проблем?

Форвард потом выпускает с очень не большими лимитами 6000 - 7000 в день в зависимости от способа. Но способы можно комбинировать. Поэтому не рекомендую. Гемор. Но не могу понять вашу логику - зачем вам прокладка в виде форварда? Тяните сразу альфой
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк" оскаржив ухвалу суду про арешт майна в апеляційній інстанції – банк належить російському бізнесмену Рустаму Таріко.

Про це повідомляє "Мінфін".

"Передача акцій Forward Bank та будівлі головного офісу в управління АРМА не впливає на функціонування або операційну діяльність банку та немає жодних наслідків для клієнтів.

Банк працює у штатному режимі, в законодавчому полі та відповідно до вимог НБУ", — повідомили виданню у пресслужбі.
maxstar
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  #<1 ... 201202203204
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