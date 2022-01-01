|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лип, 2022 13:52
KVV написав:
При оплаті в інеті Коко дебеткою просить вказати ім'я на картці. ні ім'я, ні прізвище не підходить -"не дійсне ім'я на картці"
що туди писати?
а "Ко Ко" пробували?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2748
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 503 раз.
-
- Профіль
-
1
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|290
|238466
|
|
|226
|167803
|
|
|3774
|1717918
|