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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лип, 2022 13:52
KVV написав:
При оплаті в інеті Коко дебеткою просить вказати ім'я на картці. ні ім'я, ні прізвище не підходить -"не дійсне ім'я на картці"
що туди писати?
а "Ко Ко" пробували?
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Amethyst
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Додано: Вів 26 лип, 2022 17:03
Amethyst написав:
а "Ко Ко" пробували?
пробував.
і "Коко Коко" також - не дійсне ім'я(
upd
Відповідь підтримки - "Здійснити оплату на даному ресурсі неіменною карткою не зможете."
Як набити 10 оплат?
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KVV
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Додано: Вів 26 лип, 2022 17:40
Amethyst написав: KVV написав:
При оплаті в інеті Коко дебеткою просить вказати ім'я на картці. ні ім'я, ні прізвище не підходить -"не дійсне ім'я на картці"
що туди писати?
а "Ко Ко" пробували?
Anonymous
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ScaryBee
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Додано: Вів 26 лип, 2022 17:57
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Додано: Вів 26 лип, 2022 19:19
KVV написав: Amethyst написав:
а "Ко Ко" пробували?
пробував.
і "Коко Коко" також - не дійсне ім'я(
upd
Відповідь підтримки - "Здійснити оплату на даному ресурсі неіменною карткою не зможете."
Як набити 10 оплат?
а якщо прямо із фвд іб натеребонькати 10 мобілок по 1 грн, буде зарах? ))
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greenozon
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Додано: Вів 26 лип, 2022 19:44
greenozon написав:
а якщо прямо із фвд іб натеребонькати 10 мобілок по 1 грн, буде зарах? ))
це ж буде оплата з рахунку, а не з картки.... і не зарах, ні?
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KVV
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Додано: Вів 26 лип, 2022 19:46
Amethyst написав: KVV написав:
При оплаті в інеті Коко дебеткою просить вказати ім'я на картці. ні ім'я, ні прізвище не підходить -"не дійсне ім'я на картці"
що туди писати?
а "Ко Ко" пробували?
або ку ку рі кууу
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