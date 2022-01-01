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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 202203204205

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:52

  KVV написав:При оплаті в інеті Коко дебеткою просить вказати ім'я на картці. ні ім'я, ні прізвище не підходить -"не дійсне ім'я на картці"
що туди писати?

а "Ко Ко" пробували?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:03

  Amethyst написав:а "Ко Ко" пробували?

пробував.
і "Коко Коко" також - не дійсне ім'я(

upd
Відповідь підтримки - "Здійснити оплату на даному ресурсі неіменною карткою не зможете."

Як набити 10 оплат?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:40

  Amethyst написав:
  KVV написав:При оплаті в інеті Коко дебеткою просить вказати ім'я на картці. ні ім'я, ні прізвище не підходить -"не дійсне ім'я на картці"
що туди писати?

а "Ко Ко" пробували?

Anonymous
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:57

ScaryBee підійшло!
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:19

  KVV написав:
  Amethyst написав:а "Ко Ко" пробували?

пробував.
і "Коко Коко" також - не дійсне ім'я(

upd
Відповідь підтримки - "Здійснити оплату на даному ресурсі неіменною карткою не зможете."

Як набити 10 оплат?


а якщо прямо із фвд іб натеребонькати 10 мобілок по 1 грн, буде зарах? ))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:44

  greenozon написав:а якщо прямо із фвд іб натеребонькати 10 мобілок по 1 грн, буде зарах? ))

це ж буде оплата з рахунку, а не з картки.... і не зарах, ні?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:46

  Amethyst написав:
  KVV написав:При оплаті в інеті Коко дебеткою просить вказати ім'я на картці. ні ім'я, ні прізвище не підходить -"не дійсне ім'я на картці"
що туди писати?

а "Ко Ко" пробували?

або ку ку рі кууу :D
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:52

  KVV написав:
  greenozon написав:а якщо прямо із фвд іб натеребонькати 10 мобілок по 1 грн, буде зарах? ))

це ж буде оплата з рахунку, а не з картки.... і не зарах, ні?

та я не знаю, насправді, бо цих доріжок (10 оплат) не топтав, просто цікаво стало
як на мене простіше тримати необхідний мінімум - 1000, тим більше % хороший
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:33

  KVV написав:При оплаті в інеті Коко дебеткою просить вказати ім'я на картці. ні ім'я, ні прізвище не підходить -"не дійсне ім'я на картці"
що туди писати?



Я набирала латиницей фамилию и имя в украинском варианте написания ("и" как "ы" в моем случае). На самой карте имени нет. Все оплачивалось.
Hella
 
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