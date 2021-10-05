"Допо" кто?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 21:56
Додано: Сер 27 лип, 2022 22:48
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
подскажите, какие лимиты вывода сейчас?
7000 СЭП на один ИНН
и по
7000 на карту - получателя неограниченно число карт?
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