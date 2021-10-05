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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 21:56
korzviktor20 написав:
Даже боюсь представить как разбогатеют гривневые допозитчики...
"Допо" кто?
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WallNutPen
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Додано: Сер 27 лип, 2022 22:48
WallNutPen написав: korzviktor20 написав:
Даже боюсь представить как разбогатеют гривневые допозитчики...
"Допо" кто?
Назовите это все как вам больше нравится..
Допо, жопо, есть и др.варианты...
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korzviktor20
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:32
подскажите, какие лимиты вывода сейчас?
7000 СЭП на один ИНН
и по
7000 на карту - получателя неограниченно число карт?
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cohan
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Додано: Чет 28 лип, 2022 23:19
cohan написав:
7000 на карту - получателя неограниченно число карт?
Так. І ще : якщо є Моно, то можна до "штовхати" Форвардом на кожну картку ще "тягнути" з Форварду кожною карткою Моні по 6кгрн
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Golf_streem
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Чет 28 лип, 2022 20:55
cohan
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