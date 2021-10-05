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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 203204205206

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:56

  korzviktor20 написав:Даже боюсь представить как разбогатеют гривневые допозитчики...

"Допо" кто? ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 22:48

  WallNutPen написав:
  korzviktor20 написав:Даже боюсь представить как разбогатеют гривневые допозитчики...

"Допо" кто? ;)

Назовите это все как вам больше нравится..
Допо, жопо, есть и др.варианты...
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

подскажите, какие лимиты вывода сейчас?

7000 СЭП на один ИНН
и по
7000 на карту - получателя неограниченно число карт?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 23:19

  cohan написав:7000 на карту - получателя неограниченно число карт?

Так. І ще : якщо є Моно, то можна до "штовхати" Форвардом на кожну картку ще "тягнути" з Форварду кожною карткою Моні по 6кгрн
Golf_streem
 
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