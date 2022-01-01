"Допо" кто?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 21:56
Додано: Сер 27 лип, 2022 22:48
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
подскажите, какие лимиты вывода сейчас?
7000 СЭП на один ИНН
и по
7000 на карту - получателя неограниченно число карт?
Додано: Чет 28 лип, 2022 23:19
Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:24
cohan коли забирав "щасливих"15К то в мене вийшло тільки 6К в 24 астрономічні години.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:52
Вы ничего не путаете? Нельзя "тягнути" з Форварду кожною карткою Моні по 6кгрн" если карта Форварда одна и та же. С каждой карты Форварда можно потянуть чужим приложением (Любым не обязательно только мони) только 1 раз в день и сумму не больше 7000 грн. (а не 6к как вы пишете). После того как потянули любым приложением любого банка 7000 с этой же карты в этот день ничем другим больше потянуть ничего не получится.
А вот толкать приложением Форварда с карты Форварда на любую карту чужого банка можно 6000 грн. в день. Сколько карт других банков есть столько толканий можно и сделать. Естественно в пределах остатка своих денег на карте. Но если на ту карту, на которую вы сегодня уже толкнули 6000 кто-то другой захочет со своей карты Форварда еще что-то толкнуть - то у него уже ничего не получится
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:39
супер допер мега акція
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:40
ліміти усі описані тут і вже давно не мінялись
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Был сегодня в отделении - надо было снять доллары с текущего счета - долларов естественно не было (сотрудница сказала что в отделении есть список очередников с заявками на выдачу бакса - и я в этом списке тоже есть), поэтому снял гривной (гривна все равно была нужна для "конвертационного" вклада в др. банке). Но суть не в этом - сотрудница заявила что якобы с понедельника проблема с наличным баксом с большой долей вероятности будет с помощью НБУ решена. Сейчас развозят нал в баксах по регионах и с понедельника якобы начнется выдача уже в баксах, хотя все с теми же кастрированными лимитами форварда (в день не более эквивалента 30000 грн. по курсу НБУ). Так что надеюсь ситуация наладится.
|